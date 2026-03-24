Назван минимальный размер туристического налога для гостиниц на Кубани - 24.03.2026, ПРАЙМ
Назван минимальный размер туристического налога для гостиниц на Кубани
Назван минимальный размер туристического налога для гостиниц на Кубани - 24.03.2026, ПРАЙМ
Назван минимальный размер туристического налога для гостиниц на Кубани
Минимальный размер туристического налога для гостиниц и курортных организаций в Краснодарском крае составит 100 рублей в сутки, следует из открытых данных,... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T03:31+0300
2026-03-24T03:31+0300
КРАСНОДАР, 24 мар - ПРАЙМ. Минимальный размер туристического налога для гостиниц и курортных организаций в Краснодарском крае составит 100 рублей в сутки, следует из открытых данных, которые изучило РИА Новости. Размер туристического налога рассчитывается, исходя из стоимости номера в объектах размещения. Минимальный размер для гостиниц Краснодара, Геленджика, Новороссийска, Сочи, ФТ Сириус и Республики Адыгея составит 100 рублей в сутки. При этом город-курорт Анапа освобожден от уплаты туристического налога на первые два квартала этого года. В УФНС России по Краснодарскому краю уточнили РИА Новости, что решение о продлении освобождения от налога на третий и четвертый кварталы текущего года будет известно позже, о нем объявят дополнительно.
краснодар
геленджик
новороссийск
туризм, бизнес, краснодар, геленджик, новороссийск
Туризм, Бизнес, Экономика, КРАСНОДАР, Геленджик, НОВОРОССИЙСК
03:31 24.03.2026
 
Назван минимальный размер туристического налога для гостиниц на Кубани

Минимальный размер туристического налога в Краснодарском крае составит 100 рублей в сутки

КРАСНОДАР, 24 мар - ПРАЙМ. Минимальный размер туристического налога для гостиниц и курортных организаций в Краснодарском крае составит 100 рублей в сутки, следует из открытых данных, которые изучило РИА Новости.
Размер туристического налога рассчитывается, исходя из стоимости номера в объектах размещения. Минимальный размер для гостиниц Краснодара, Геленджика, Новороссийска, Сочи, ФТ Сириус и Республики Адыгея составит 100 рублей в сутки.
При этом город-курорт Анапа освобожден от уплаты туристического налога на первые два квартала этого года. В УФНС России по Краснодарскому краю уточнили РИА Новости, что решение о продлении освобождения от налога на третий и четвертый кварталы текущего года будет известно позже, о нем объявят дополнительно.
 
ЭкономикаТуризмБизнесКРАСНОДАРГеленджикНОВОРОССИЙСК
 
 
