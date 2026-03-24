https://1prime.ru/20260324/razmer-868571658.html

Назван минимальный размер туристического налога для гостиниц на Кубани

2026-03-24T03:31+0300

туризм

бизнес

экономика

краснодар

геленджик

новороссийск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868571658.jpg?1774312276

КРАСНОДАР, 24 мар - ПРАЙМ. Минимальный размер туристического налога для гостиниц и курортных организаций в Краснодарском крае составит 100 рублей в сутки, следует из открытых данных, которые изучило РИА Новости. Размер туристического налога рассчитывается, исходя из стоимости номера в объектах размещения. Минимальный размер для гостиниц Краснодара, Геленджика, Новороссийска, Сочи, ФТ Сириус и Республики Адыгея составит 100 рублей в сутки. При этом город-курорт Анапа освобожден от уплаты туристического налога на первые два квартала этого года. В УФНС России по Краснодарскому краю уточнили РИА Новости, что решение о продлении освобождения от налога на третий и четвертый кварталы текущего года будет известно позже, о нем объявят дополнительно.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

