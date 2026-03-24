Названы крупнейшие регионы по запасам золота в России

2026-03-24T05:17+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Крупнейшим регионом по запасам золота в России является Иркутская область, на втором месте - Красноярский край, а замыкает тройку Магаданская область, выяснило РИА Новости на основе открытых данных. Суммарно в недрах Сибири и Дальнего Востока сосредоточено 86% российских запасов этого металла. Всего же в стране учтено на государственном балансе порядка 16,7 тысячи тонн золота. В Иркутской области сосредоточено 3,494 тысячи тонн. В частности, там расположено месторождение Сухой Лог, его запасы составляют почти 17% от всех в России. Красноярский край обладает 2,652 тысячи тонн золота. В регионе расположены Олимпиадинское и Благодатное месторождения, которые вместе занимают более 7% от всех запасов РФ. В Магаданской области же сосредоточены 1,982 тысячи тонн золота. Значимыми месторождениями являются Наталкинское (8,3% от всех российских запасов) и Павлик (0,9%). Последние публичные данные представляют сведения о запасах золота по состоянию на конец 2023 года. Однако, по данным Минприроды РФ, в стране регулярно проводится геологоразведка для обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы.

