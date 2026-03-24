Более 35 жалоб подано на решение об обращении в доход РФ имущества Leonardo - 24.03.2026, ПРАЙМ
Более 35 жалоб подано на решение об обращении в доход РФ имущества Leonardo
2026-03-24T06:14+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Более 35 апелляционных и частных жалоб подано в суд в Москве на решение об обращении в доход РФ имущества собственников компании "Сирена-Трэвел" - разработчика системы бронирования билетов Leonardo, говорится в судебных материалах в распоряжении РИА Новости. В них указано, что в суд в течение февраля и марта поступило более 35 апелляционных и частных жалоб от ответчиков. Генпрокуратура в феврале потребовала обратить в доход РФ имущество частных собственников компании "Сирена-Тревел". Источник РИА Новости сообщал, что иск касается и оператора системы взаиморасчетов на воздушном транспорте "ТКП". Никулинский суд столицы удовлетворил иск в полном объеме. В рамках обеспечительных мер было арестовано имущество ответчиков, среди которых "Пика Инвестментс Лимитед", "ХДХ-Хотел Девелопмент Холсинг СА", АО "Авиаконсорциум", а также около 45 лиц, включая гендиректора оператора систем бронирования Михаила Баскакова и миллиардера Ибрагима Сулейманова, находящегося в СИЗО по обвинению в организации двух убийств и одного покушения на убийство. "Сирена-Трэвел" является разработчиком и оператором системы бронирования Leonardo, а "ТКП" - это оператор систем взаиморасчетов на воздушном транспорте. Обе компании контролируются одними и теми же лицами. Так, долями в обеих владеет компания "Универсус", а через нее - Ибрагим Сулейманов, Расул Сулейманов, Артур Суринов и Ануш Суринова.
Новости
06:14 24.03.2026
 
Более 35 жалоб подано на решение об обращении в доход РФ имущества Leonardo

Более 35 жалоб подано в суд на решение об обращении в доход РФ имущества "Сирена-Трэвел"

