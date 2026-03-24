https://1prime.ru/20260324/rosatom-868595414.html

"Росатом" U1 и NBEPar создадут предприятие по добыче металлов в Бразилии - 24.03.2026, ПРАЙМ

Группа компаний "Росатома" Uranium One сообщила, что подписала с бразильской NBEPar соглашение о создании совместного предприятия для выполнения проектов по...

2026-03-24T21:42+0300

экономика

промышленность

бразилия

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860998389_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d6fdb3f3aba78e47acdfa48dbae2672b.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Группа компаний "Росатома" Uranium One сообщила, что подписала с бразильской NBEPar соглашение о создании совместного предприятия для выполнения проектов по добыче и переработке в Бразилии металлов, критически важных для развития высокотехнологичных отраслей экономики. "АО "Ураниум Уан Групп" (входит в группу компаний TENEX госкорпорации "Росатом") и бразильская компания NBEPar Nucleo Brasil Energia Participações Ltda (холдинговая компания Diamanté group) подписали соглашение о создании совместного предприятия Nadina Minerals для реализации проектов в сфере добычи полезных ископаемых на территории Бразилии", - говорится в сообщении. Торжественная церемония подписания состоялась в рамках международного форума Nuclear Summit 2026 в Рио-де-Жанейро. "Проект является важным этапом укрепления международного сотрудничества и стратегическим шагом для развития национальной экономики Бразилии. В рамках совместной деятельности партнеры планируют получение необходимых разрешений, проведение геологоразведочных работ на перспективных месторождениях и создание на их базе современных предприятий по добыче и переработке металлов, имеющих критическое значение для развития высокотехнологичных отраслей экономики", - отмечается в сообщении. "Росатом" имеет многолетний опыт сотрудничества с Бразилией в сфере ядерного топливного цикла, прежде всего, в части поставок обогащенного урана для производства топлива для АЭС "Ангра", а также услуг по конверсии бразильского урана.

https://1prime.ru/20260320/rosatom-868480239.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

