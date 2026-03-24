"Росатом" U1 и NBEPar создадут предприятие по добыче металлов в Бразилии - 24.03.2026, ПРАЙМ
"Росатом" U1 и NBEPar создадут предприятие по добыче металлов в Бразилии
"Росатом" U1 и NBEPar создадут предприятие по добыче металлов в Бразилии - 24.03.2026, ПРАЙМ
"Росатом" U1 и NBEPar создадут предприятие по добыче металлов в Бразилии
Группа компаний "Росатома" Uranium One сообщила, что подписала с бразильской NBEPar соглашение о создании совместного предприятия для выполнения проектов по... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T21:42+0300
2026-03-24T21:42+0300
экономика
промышленность
бразилия
росатом
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Группа компаний "Росатома" Uranium One сообщила, что подписала с бразильской NBEPar соглашение о создании совместного предприятия для выполнения проектов по добыче и переработке в Бразилии металлов, критически важных для развития высокотехнологичных отраслей экономики. "АО "Ураниум Уан Групп" (входит в группу компаний TENEX госкорпорации "Росатом") и бразильская компания NBEPar Nucleo Brasil Energia Participações Ltda (холдинговая компания Diamanté group) подписали соглашение о создании совместного предприятия Nadina Minerals для реализации проектов в сфере добычи полезных ископаемых на территории Бразилии", - говорится в сообщении. Торжественная церемония подписания состоялась в рамках международного форума Nuclear Summit 2026 в Рио-де-Жанейро. "Проект является важным этапом укрепления международного сотрудничества и стратегическим шагом для развития национальной экономики Бразилии. В рамках совместной деятельности партнеры планируют получение необходимых разрешений, проведение геологоразведочных работ на перспективных месторождениях и создание на их базе современных предприятий по добыче и переработке металлов, имеющих критическое значение для развития высокотехнологичных отраслей экономики", - отмечается в сообщении. "Росатом" имеет многолетний опыт сотрудничества с Бразилией в сфере ядерного топливного цикла, прежде всего, в части поставок обогащенного урана для производства топлива для АЭС "Ангра", а также услуг по конверсии бразильского урана.
бразилия
промышленность, бразилия, росатом
Экономика, Промышленность, БРАЗИЛИЯ, Росатом
21:42 24.03.2026
 
"Росатом" U1 и NBEPar создадут предприятие по добыче металлов в Бразилии

Группа компаний "Росатома" U1 создаст СП по добыче критически важных металлов в Бразилии

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Группа компаний "Росатома" Uranium One сообщила, что подписала с бразильской NBEPar соглашение о создании совместного предприятия для выполнения проектов по добыче и переработке в Бразилии металлов, критически важных для развития высокотехнологичных отраслей экономики.
"АО "Ураниум Уан Групп" (входит в группу компаний TENEX госкорпорации "Росатом") и бразильская компания NBEPar Nucleo Brasil Energia Participações Ltda (холдинговая компания Diamanté group) подписали соглашение о создании совместного предприятия Nadina Minerals для реализации проектов в сфере добычи полезных ископаемых на территории Бразилии", - говорится в сообщении.
Торжественная церемония подписания состоялась в рамках международного форума Nuclear Summit 2026 в Рио-де-Жанейро.
"Проект является важным этапом укрепления международного сотрудничества и стратегическим шагом для развития национальной экономики Бразилии. В рамках совместной деятельности партнеры планируют получение необходимых разрешений, проведение геологоразведочных работ на перспективных месторождениях и создание на их базе современных предприятий по добыче и переработке металлов, имеющих критическое значение для развития высокотехнологичных отраслей экономики", - отмечается в сообщении.
"Росатом" имеет многолетний опыт сотрудничества с Бразилией в сфере ядерного топливного цикла, прежде всего, в части поставок обогащенного урана для производства топлива для АЭС "Ангра", а также услуг по конверсии бразильского урана.
ЭкономикаПромышленностьБРАЗИЛИЯРосатом
 
 
