В Россельхозбанке рассказали о росте спроса на растительные продукты

Спрос на растительные продукты и товары с белками-заменителями в России во время Великого поста увеличивается в среднем на 40%

2026-03-24T01:48+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Спрос на растительные продукты и товары с белками-заменителями в России во время Великого поста увеличивается в среднем на 40%, посчитали для РИА Новостей в Россельхозбанке. "Спрос на продукцию растительного происхождения и альтернативные продукты питания в России демонстрирует устойчивый рост, особенно в течение Великого поста. В это время спрос на растительные продукты и товары с белками-заменителями увеличивается в среднем на 40%. Также в этот период россияне чаще включают в рацион традиционные постные категории: свежие овощи и фрукты, орехи и зерновые культуры, макаронные изделия", - рассказали там. Альтернативные продукты, заменяющие традиционные источники животного белка, преимущественно производятся из растительного сырья: из пшеницы, гороха и сои. По оценкам аналитиков, в ближайшие году ключевую роль на отечественном рынке будет играть соевый белок. Изолят соевого белка содержит не менее 90% белка в сухом веществе и рассматривается как полноценная альтернатива мясной продукции. По данным аналитиков, в 2025 году объем российского рынка продуктов из растительного белка составил 175 тысяч тонн. При этом 90% рынка альтернативных растительных продуктов приходится на молочные аналоги. "Отечественный рынок растительного белка будет расти на 3% ежегодно, а к 2030 году его объём может достигнуть 200 тысяч тонн. Вместе с тем продукция из растительного белка остается нишевым сегментом продуктов питания, в ближайшие пять лет потребление альтернативных растительных напитков и аналогов мяса составит порядка 5% от всей потребляемой молочной и мясной продукции", – считает руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова.

