https://1prime.ru/20260324/rosselhozbank-868570896.html
В Россельхозбанке рассказали о росте спроса на растительные продукты
В Россельхозбанке рассказали о росте спроса на растительные продукты - 24.03.2026, ПРАЙМ
В Россельхозбанке рассказали о росте спроса на растительные продукты
Спрос на растительные продукты и товары с белками-заменителями в России во время Великого поста увеличивается в среднем на 40%, посчитали для РИА Новостей в... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T01:48+0300
2026-03-24T01:48+0300
2026-03-24T01:48+0300
экономика
россия
россельхозбанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868570896.jpg?1774306119
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Спрос на растительные продукты и товары с белками-заменителями в России во время Великого поста увеличивается в среднем на 40%, посчитали для РИА Новостей в Россельхозбанке.
"Спрос на продукцию растительного происхождения и альтернативные продукты питания в России демонстрирует устойчивый рост, особенно в течение Великого поста. В это время спрос на растительные продукты и товары с белками-заменителями увеличивается в среднем на 40%. Также в этот период россияне чаще включают в рацион традиционные постные категории: свежие овощи и фрукты, орехи и зерновые культуры, макаронные изделия", - рассказали там.
Альтернативные продукты, заменяющие традиционные источники животного белка, преимущественно производятся из растительного сырья: из пшеницы, гороха и сои. По оценкам аналитиков, в ближайшие году ключевую роль на отечественном рынке будет играть соевый белок. Изолят соевого белка содержит не менее 90% белка в сухом веществе и рассматривается как полноценная альтернатива мясной продукции.
По данным аналитиков, в 2025 году объем российского рынка продуктов из растительного белка составил 175 тысяч тонн. При этом 90% рынка альтернативных растительных продуктов приходится на молочные аналоги.
"Отечественный рынок растительного белка будет расти на 3% ежегодно, а к 2030 году его объём может достигнуть 200 тысяч тонн. Вместе с тем продукция из растительного белка остается нишевым сегментом продуктов питания, в ближайшие пять лет потребление альтернативных растительных напитков и аналогов мяса составит порядка 5% от всей потребляемой молочной и мясной продукции", – считает руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, россельхозбанк
Экономика, РОССИЯ, Россельхозбанк
В Россельхозбанке рассказали о росте спроса на растительные продукты
Россельхозбанк: спрос на растительные продукты во время Великого поста растет на 40%
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Спрос на растительные продукты и товары с белками-заменителями в России во время Великого поста увеличивается в среднем на 40%, посчитали для РИА Новостей в Россельхозбанке.
"Спрос на продукцию растительного происхождения и альтернативные продукты питания в России демонстрирует устойчивый рост, особенно в течение Великого поста. В это время спрос на растительные продукты и товары с белками-заменителями увеличивается в среднем на 40%. Также в этот период россияне чаще включают в рацион традиционные постные категории: свежие овощи и фрукты, орехи и зерновые культуры, макаронные изделия", - рассказали там.
Альтернативные продукты, заменяющие традиционные источники животного белка, преимущественно производятся из растительного сырья: из пшеницы, гороха и сои. По оценкам аналитиков, в ближайшие году ключевую роль на отечественном рынке будет играть соевый белок. Изолят соевого белка содержит не менее 90% белка в сухом веществе и рассматривается как полноценная альтернатива мясной продукции.
По данным аналитиков, в 2025 году объем российского рынка продуктов из растительного белка составил 175 тысяч тонн. При этом 90% рынка альтернативных растительных продуктов приходится на молочные аналоги.
"Отечественный рынок растительного белка будет расти на 3% ежегодно, а к 2030 году его объём может достигнуть 200 тысяч тонн. Вместе с тем продукция из растительного белка остается нишевым сегментом продуктов питания, в ближайшие пять лет потребление альтернативных растительных напитков и аналогов мяса составит порядка 5% от всей потребляемой молочной и мясной продукции", – считает руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова.