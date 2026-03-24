Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КС РФ удовлетворил обращение "Россетей" по обязательствам перед кредиторами - 24.03.2026, ПРАЙМ
КС РФ удовлетворил обращение "Россетей" по обязательствам перед кредиторами
КС РФ удовлетворил обращение "Россетей" по обязательствам перед кредиторами - 24.03.2026, ПРАЙМ
КС РФ удовлетворил обращение "Россетей" по обязательствам перед кредиторами
Конституционный Суд РФ признал, что право держателей облигаций на досрочное исполнение обязательств перед ними при реорганизации эмитента не является... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T15:22+0300
2026-03-24T15:22+0300
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Конституционный Суд РФ признал, что право держателей облигаций на досрочное исполнение обязательств перед ними при реорганизации эмитента не является безусловным. Об этом говорится в Постановлении, провозглашенном 24 марта 2026 года по делу о проверке конституционности положений п. 2 ст. 60 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). Предметом спора выступило противоречивое толкование указанной нормы.Ранее арбитражные суды, рассматривая такие требования кредиторов, исходили из необходимости фактически автоматического удовлетворения исков вне зависимости от оценки объективных последствий реорганизации, взыскивая проценты за пользование чужими денежными средствами и индексации. При этом суд мог не принимать доводы эмитента о его удовлетворительном финансовом положении, высоком кредитном рейтинге и наличии средств для погашения обязательств в установленный срок.Конституционный Суд РФ признал п. 2 ст. 60 ГК РФ, регламентирующий данные отношения, не соответствующим Конституции, и предписал федеральному законодателю внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения.Также высший судебный орган предписал пересмотреть судебные акты, вынесенные в том числе по делам с участием ПАО "Россети", в связи с которыми были поданы жалобы.Напомним, что ранее в связи с проведенной реорганизацией к ПАО "Россети" в судебном порядке были предъявлены требования о досрочном погашении облигаций и выплате купонного дохода на сумму более 30 млрд рублей. В ходе проведенной работы были урегулированы требования на сумму 12,5 млрд рублей. В настоящее время уже взыскано с ПАО "Россети" и оплачено более 2,1 млрд рублей стоимости облигаций и купонного дохода, а также 350 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.В связи с рассмотрением Конституционным Судом РФ жалоб ПАО "Россети" кассационным судом было приостановлено рассмотрение дела о взыскании с ПАО "Россети" 15,4 млрд рублей, еще одно дело о взыскании 199 млн рублей было приостановлено в апелляции.ПАО "Россети" безусловно планирует исполнить Постановление Конституционного Суда, обратившись с заявлениями о пересмотре судебных актов по новым обстоятельствам.
15:22 24.03.2026
 

КС РФ удовлетворил обращение "Россетей" по обязательствам перед кредиторами

МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Конституционный Суд РФ признал, что право держателей облигаций на досрочное исполнение обязательств перед ними при реорганизации эмитента не является безусловным. Об этом говорится в Постановлении, провозглашенном 24 марта 2026 года по делу о проверке конституционности положений п. 2 ст. 60 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). Предметом спора выступило противоречивое толкование указанной нормы.
Ранее арбитражные суды, рассматривая такие требования кредиторов, исходили из необходимости фактически автоматического удовлетворения исков вне зависимости от оценки объективных последствий реорганизации, взыскивая проценты за пользование чужими денежными средствами и индексации. При этом суд мог не принимать доводы эмитента о его удовлетворительном финансовом положении, высоком кредитном рейтинге и наличии средств для погашения обязательств в установленный срок.
Конституционный Суд РФ признал п. 2 ст. 60 ГК РФ, регламентирующий данные отношения, не соответствующим Конституции, и предписал федеральному законодателю внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения.
Также высший судебный орган предписал пересмотреть судебные акты, вынесенные в том числе по делам с участием ПАО "Россети", в связи с которыми были поданы жалобы.
Напомним, что ранее в связи с проведенной реорганизацией к ПАО "Россети" в судебном порядке были предъявлены требования о досрочном погашении облигаций и выплате купонного дохода на сумму более 30 млрд рублей. В ходе проведенной работы были урегулированы требования на сумму 12,5 млрд рублей. В настоящее время уже взыскано с ПАО "Россети" и оплачено более 2,1 млрд рублей стоимости облигаций и купонного дохода, а также 350 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
В связи с рассмотрением Конституционным Судом РФ жалоб ПАО "Россети" кассационным судом было приостановлено рассмотрение дела о взыскании с ПАО "Россети" 15,4 млрд рублей, еще одно дело о взыскании 199 млн рублей было приостановлено в апелляции.
ПАО "Россети" безусловно планирует исполнить Постановление Конституционного Суда, обратившись с заявлениями о пересмотре судебных актов по новым обстоятельствам.
 
ФинансыРоссетиКонституционный судРФ
 
 
