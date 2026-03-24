В России сократилось число специализированных магазинов стройматериалов

Количество специализированных магазинов строительно-отделочных материалов в России за последние четыре года сократилось на 11% - до 166 тысяч, сообщил РИА... | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T04:16+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Количество специализированных магазинов строительно-отделочных материалов в России за последние четыре года сократилось на 11% - до 166 тысяч, сообщил РИА Недвижимость в гендиректор Infoline Иван Федяков. По его словам, тенденция на сокращение количества специализированных магазинов строительных материалов и товаров для дома наблюдалась и в предыдущие годы. Во многом это было связано с развитием крупных универсальных сетей, где в цены были существенно ниже, чем в специализированных магазинах. "Сейчас мы видим продолжение сокращения количества таких магазинов. Это связано как со снижением потребительской активности, снижением объемов строительных работ, ремонтных работ в России. Но, что немаловажно, сейчас это еще и связано с активным ростом количества ПВЗ и маркетплейсов", - сказал Федяков. По его данным, сильнее всего с начала 2022 года сократилось количество магазинов, продающих электротовары и крепежные изделия – примерно на 26% и 24% соответственно. Меньше также стало магазинов сантехники (-17,5%), окон (-15%), лакокрасочных материалов (-12,5%), дверей (-8%), обоев (-4%). В двух сегментах, наоборот, произошел рост. Число магазинов, продающих напольные покрытия, увеличилось на 14%, а кровельные материалы – почти на 22%. Это связано с ростом интереса россиян к загородным домам, рассказал Федяков.

бизнес, россия, infoline