Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России сократилось число специализированных магазинов стройматериалов - 24.03.2026, ПРАЙМ
В России сократилось число специализированных магазинов стройматериалов
Количество специализированных магазинов строительно-отделочных материалов в России за последние четыре года сократилось на 11% - до 166 тысяч, сообщил РИА... | 24.03.2026, ПРАЙМ
В России сократилось число специализированных магазинов стройматериалов

Infoline: число специализированных магазинов стройматериалов в России сократилось на 11%

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Количество специализированных магазинов строительно-отделочных материалов в России за последние четыре года сократилось на 11% - до 166 тысяч, сообщил РИА Недвижимость в гендиректор Infoline Иван Федяков.
По его словам, тенденция на сокращение количества специализированных магазинов строительных материалов и товаров для дома наблюдалась и в предыдущие годы. Во многом это было связано с развитием крупных универсальных сетей, где в цены были существенно ниже, чем в специализированных магазинах.
"Сейчас мы видим продолжение сокращения количества таких магазинов. Это связано как со снижением потребительской активности, снижением объемов строительных работ, ремонтных работ в России. Но, что немаловажно, сейчас это еще и связано с активным ростом количества ПВЗ и маркетплейсов", - сказал Федяков.
По его данным, сильнее всего с начала 2022 года сократилось количество магазинов, продающих электротовары и крепежные изделия – примерно на 26% и 24% соответственно. Меньше также стало магазинов сантехники (-17,5%), окон (-15%), лакокрасочных материалов (-12,5%), дверей (-8%), обоев (-4%).
В двух сегментах, наоборот, произошел рост. Число магазинов, продающих напольные покрытия, увеличилось на 14%, а кровельные материалы – почти на 22%. Это связано с ростом интереса россиян к загородным домам, рассказал Федяков.
 
