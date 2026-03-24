Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сократила закупки косметики и средств по уходу за кожей из ЕС - 24.03.2026, ПРАЙМ
Россия сократила закупки косметики и средств по уходу за кожей из ЕС
Россия сократила закупки косметики и средств по уходу за кожей из ЕС - 24.03.2026, ПРАЙМ
Россия сократила закупки косметики и средств по уходу за кожей из ЕС
Россия в январе сократила закупки косметики и средств по уходу за кожей из Евросоюза до минимальной суммы для этого месяца с 2005 года, выяснило РИА Новости по... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T06:47+0300
2026-03-24T06:47+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Россия в январе сократила закупки косметики и средств по уходу за кожей из Евросоюза до минимальной суммы для этого месяца с 2005 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, в начале года российские компании ввезли косметику на 34,5 миллиона евро против 41,3 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма импорта сократилась на 19,7% в годовом выражении. Согласно расчетам, это минимум для января с 2005 года, когда сумма закупок составила 33,5 миллиона евро. Среди стран ЕС больше всего косметики Россия закупила из Франции (15,7 миллиона евро), Германии (6,9 миллиона евро), Польши (4 миллиона евро), Бельгии (2,1 миллиона евро) и Италии (1,8 миллиона евро).
франция
германия
польша
бизнес, франция, германия, польша, ес, евростат
Экономика, Бизнес, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, ЕС, Евростат
06:47 24.03.2026
 
Россия сократила закупки косметики и средств по уходу за кожей из ЕС

Евростат: Россия в январе сократила закупки косметики и средств по уходу за кожей

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Россия в январе сократила закупки косметики и средств по уходу за кожей из Евросоюза до минимальной суммы для этого месяца с 2005 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Так, в начале года российские компании ввезли косметику на 34,5 миллиона евро против 41,3 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма импорта сократилась на 19,7% в годовом выражении.
Согласно расчетам, это минимум для января с 2005 года, когда сумма закупок составила 33,5 миллиона евро.
Среди стран ЕС больше всего косметики Россия закупила из Франции (15,7 миллиона евро), Германии (6,9 миллиона евро), Польши (4 миллиона евро), Бельгии (2,1 миллиона евро) и Италии (1,8 миллиона евро).
 
ЭкономикаБизнесФРАНЦИЯГЕРМАНИЯПОЛЬШАЕСЕвростат
 
 
