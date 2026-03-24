Россия сократила закупки косметики и средств по уходу за кожей из ЕС

2026-03-24T06:47+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Россия в январе сократила закупки косметики и средств по уходу за кожей из Евросоюза до минимальной суммы для этого месяца с 2005 года, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Так, в начале года российские компании ввезли косметику на 34,5 миллиона евро против 41,3 миллиона в январе 2025 года. Таким образом, сумма импорта сократилась на 19,7% в годовом выражении. Согласно расчетам, это минимум для января с 2005 года, когда сумма закупок составила 33,5 миллиона евро. Среди стран ЕС больше всего косметики Россия закупила из Франции (15,7 миллиона евро), Германии (6,9 миллиона евро), Польши (4 миллиона евро), Бельгии (2,1 миллиона евро) и Италии (1,8 миллиона евро).

