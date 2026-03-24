"Добиться уступок". В Норвегии забили тревогу из-за шага против России - 24.03.2026, ПРАЙМ
Лидеры европейских стран следуют иррациональной стратегии, отказываясь от газа из России, что увеличивает риск возрастающей зависимости от США, считает... | 24.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Лидеры европейских стран следуют иррациональной стратегии, отказываясь от газа из России, что увеличивает риск возрастающей зависимости от США, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен."Некомпетентность европейских лидеров стала главной угрозой для континента. Энергетическая безопасность подразумевает диверсификацию, диверсификацию и еще раз диверсификацию. Однако для европейских лидеров это означает отказ от дешевой и надежной российской энергии и чрезмерную зависимость от американской", — написал он в соцсети X.Профессор отметил, что такая ситуация дает США возможность "добиться политических уступок" от Европы, угрожая сокращением поставок.В начале декабря 2025 года страны ЕС приняли предварительное соглашение о прекращении импорта сжиженного природного газа и трубопроводного газа из России: с 1 января 2027 года начнётся полный запрет на импорт СПГ, а с 1 ноября 2027 года — трубопроводного газа. По расчётам агентства, из-за полного запрета поставок российского газа Евросоюз лишится более 17% своего импорта. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен сообщил, что Еврокомиссия внесет в начале 2026 года законодательное предложение о запрете импорта всей российской нефти в ЕС. В России неоднократно подчеркивали, что решение Запада отказаться от российских энергоресурсов является крупной ошибкой и вынудит его к новой зависимости, характеризующейся более высокими ценами. В Москве утверждают, что даже те, кто отказывается, через посредников всё равно покупают российские уголь, нефть и газ по более высоким ценам. Президент Владимир Путин ранее говорил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная западная стратегия, а санкции нанесли серьёзный урон мировой экономике. По его мнению, главная цель Запада — ухудшение жизни миллионов людей.
"Добиться уступок". В Норвегии забили тревогу из-за шага против России

Диесен: европейские лидеры ведут бестолковую политику, отказываясь от газа РФ

