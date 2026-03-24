"Страх перед соседом". В Европе заметили перемены в отношениях с Москвой
"Страх перед соседом". В Европе заметили перемены в отношениях с Москвой - 24.03.2026, ПРАЙМ
"Страх перед соседом". В Европе заметили перемены в отношениях с Москвой
В Европе всё чаще звучат призывы возобновить отношения с Россией из-за опасений перед мировым кризисом, сообщает сербская газета "Политика". | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T21:00+0300
2026-03-24T21:00+0300
2026-03-24T21:00+0300
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В Европе всё чаще звучат призывы возобновить отношения с Россией из-за опасений перед мировым кризисом, сообщает сербская газета "Политика". "Европейцы "почесали затылок" и поняли, что Россия — надежный источник, более близкий, более дешевый и поэтому более приемлемый. Страх перед восточным соседом начал рассеиваться, в том числе и благодаря осознанию того, что страна, которой уже четверть века руководит Владимир Путин, ведет себя гораздо более предсказуемо, чем США с их играми вокруг того, кто займет Белый дом и с какими идеями он туда придет. Европа постепенно пробуждается. Но не по собственной воле — ее будит мировой кризис и осознание, что центр мира сместился далеко от треугольника Лондон — Париж — Берлин", — говорится в публикации.Автор отмечает, что европейцы, объединенные общими страхами, "сегодня намного ближе к тому, что называется добрососедство".Президент Финляндии Александр Стубб 17 марта заявил, что Европа приближается ко времени, когда необходимо "открыть каналы политического диалога с Россией". Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил важность восстановления диалога с Москвой для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, назвав договор с Россией "единственным решением".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20260322/zelenskiy-868541165.html
https://1prime.ru/20260307/vengriya-868115205.html
европа
москва
сша
европа, москва, сша, владимир путин, александр стубб, ес
ЕВРОПА, МОСКВА, США, Владимир Путин, Александр Стубб, ЕС
"Страх перед соседом". В Европе заметили перемены в отношениях с Москвой
"Политика": Европа задумалась о добрососедстве с Россией из страха перед мировым кризисом