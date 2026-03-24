"Страх перед соседом". В Европе заметили перемены в отношениях с Москвой - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260324/rossiya-868594332.html
"Страх перед соседом". В Европе заметили перемены в отношениях с Москвой
В Европе всё чаще звучат призывы возобновить отношения с Россией из-за опасений перед мировым кризисом, сообщает сербская газета "Политика". | 24.03.2026, ПРАЙМ
европа
москва
сша
владимир путин
александр стубб
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_0:100:3287:1948_1920x0_80_0_0_6d232a9477fbd2cd718d082a46d069d6.jpg
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В Европе всё чаще звучат призывы возобновить отношения с Россией из-за опасений перед мировым кризисом, сообщает сербская газета "Политика". "Европейцы "почесали затылок" и поняли, что Россия — надежный источник, более близкий, более дешевый и поэтому более приемлемый. Страх перед восточным соседом начал рассеиваться, в том числе и благодаря осознанию того, что страна, которой уже четверть века руководит Владимир Путин, ведет себя гораздо более предсказуемо, чем США с их играми вокруг того, кто займет Белый дом и с какими идеями он туда придет. Европа постепенно пробуждается. Но не по собственной воле — ее будит мировой кризис и осознание, что центр мира сместился далеко от треугольника Лондон — Париж — Берлин", — говорится в публикации.Автор отмечает, что европейцы, объединенные общими страхами, "сегодня намного ближе к тому, что называется добрососедство".Президент Финляндии Александр Стубб 17 марта заявил, что Европа приближается ко времени, когда необходимо "открыть каналы политического диалога с Россией". Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил важность восстановления диалога с Москвой для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, назвав договор с Россией "единственным решением".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83594/40/835944059_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_6fc97a5492bf885b9ce37b53af39577c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
"Политика": Европа задумалась о добрососедстве с Россией из страха перед мировым кризисом

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРоссия и ЕС
Россия и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Россия и ЕС . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В Европе всё чаще звучат призывы возобновить отношения с Россией из-за опасений перед мировым кризисом, сообщает сербская газета "Политика".
"Европейцы "почесали затылок" и поняли, что Россия — надежный источник, более близкий, более дешевый и поэтому более приемлемый. Страх перед восточным соседом начал рассеиваться, в том числе и благодаря осознанию того, что страна, которой уже четверть века руководит Владимир Путин, ведет себя гораздо более предсказуемо, чем США с их играми вокруг того, кто займет Белый дом и с какими идеями он туда придет. Европа постепенно пробуждается. Но не по собственной воле — ее будит мировой кризис и осознание, что центр мира сместился далеко от треугольника ЛондонПариж — Берлин", — говорится в публикации.
Автор отмечает, что европейцы, объединенные общими страхами, "сегодня намного ближе к тому, что называется добрососедство".
Президент Финляндии Александр Стубб 17 марта заявил, что Европа приближается ко времени, когда необходимо "открыть каналы политического диалога с Россией".
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил важность восстановления диалога с Москвой для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине, назвав договор с Россией "единственным решением".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала