"Хотите уничтожить?" В Финляндии резко высказались о России - 24.03.2026, ПРАЙМ
"Хотите уничтожить?" В Финляндии резко высказались о России
Нежелание финских властей установить диалог с Россией может привести к краху страны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной... | 24.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Нежелание финских властей установить диалог с Россией может привести к краху страны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X, комментируя энергетический кризис в Европе."Вы хотите уничтожить нашу страну или взглянуть правде в глаза и позвонить в Москву? Россия, разумеется, находится совсем рядом с нами, поэтому мы при желании можем получить нефть и, возможно, удобрения в мгновение ока", — высказался он.Профессор подчеркнул, что политическое будущее Финляндии будет полностью зависеть от решений нынешнего правительства. Еврокомиссия ранее заявила о намерении в начале 2026 года представить законодательное предложение, чтобы как можно скорее, но не позднее конца 2027 года, запретить импорт российской нефти. В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива. С начала месяца цена на нефть Brent увеличилась на 55%, превысив 110 долларов за баррель, а рыночные цены на газ в Европе подскочили на 67%. В России неоднократно заявляли, что решение Запада отказаться от закупки российских энергоресурсов является крупной ошибкой, ведущее к новой зависимости с еще более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказываются от прямых покупок, все равно приобретают российский уголь, нефть и газ через посредников по более дорогим ценам.
CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment / Suomesta Naton jäsen 4.4.2023Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии. Архивное фото
CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment / Suomesta Naton jäsen 4.4.2023
