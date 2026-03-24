"Хотите уничтожить?" В Финляндии резко высказались о России
Профессор Малинен: Финляндия либо наладит диалог с РФ, либо сама себя уничтожит
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Нежелание финских властей установить диалог с Россией может привести к краху страны, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X, комментируя энергетический кризис в Европе.
"Вы хотите уничтожить нашу страну или взглянуть правде в глаза и позвонить в Москву? Россия, разумеется, находится совсем рядом с нами, поэтому мы при желании можем получить нефть и, возможно, удобрения в мгновение ока", — высказался он.
Профессор подчеркнул, что политическое будущее Финляндии будет полностью зависеть от решений нынешнего правительства.
Еврокомиссия ранее заявила о намерении в начале 2026 года представить законодательное предложение, чтобы как можно скорее, но не позднее конца 2027 года, запретить импорт российской нефти.
В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне напряженности на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива. С начала месяца цена на нефть Brent увеличилась на 55%, превысив 110 долларов за баррель, а рыночные цены на газ в Европе подскочили на 67%.
В России неоднократно заявляли, что решение Запада отказаться от закупки российских энергоресурсов является крупной ошибкой, ведущее к новой зависимости с еще более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказываются от прямых покупок, все равно приобретают российский уголь, нефть и газ через посредников по более дорогим ценам.