https://1prime.ru/20260324/rubl-868592161.html

Курс рубля заметно вырос к юаню по итогам торгов вторника

Рубль по итогам торгов вторника заметно вырос к юаню на фоне того, что снижение цены отсечения в бюджетном правиле на этот год все же не планируется, следует из | 24.03.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861574718_0:48:3078:1779_1920x0_80_0_0_46c243a43e5a134c2d35cec051150d98.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника заметно вырос к юаню на фоне того, что снижение цены отсечения в бюджетном правиле на этот год все же не планируется, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 25 копеек, до 11,66 рубля. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дорожал на 4,21%, до 99,96 доллара за баррель. Укрепление Юань упал на 2,1%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 11,64–11,8 рубля. Укреплению рубля способствует в том числе приближение пика налоговых платежей экспортеров 25 и 30 марта, комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "По данным ЦБ РФ, российская валюта укрепилась также к доллару и евро. Рынок отыгрывал сначала сообщения, а потом официальные новости о том, что снижение цены отсечения в бюджетном правиле на этот год все же не планируется. Де-факто это снижает риски того, что Минфин в ближайшее время мог бы начать покупать на рынке заметный объем валюты", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Как заявил ранее во вторник журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев, корректировка цены отсечения для нефти в бюджетном правиле на текущий год не обсуждается, Минфин РФ предлагает пересмотреть ее на 2027 год и далее. Прогнозы "Под действием фактора налоговых платежей юань движется к технической поддержке 11,6 рубля, обозначенной нами вчера в качестве ближайшей цели снижения", - поделился Бабин. Курс в среду попробует остаться ниже 11,75 рубля за юань, считает Григорьев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

