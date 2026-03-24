"Русгидро" увеличила объем размещения биржевых облигаций
"Русгидро" увеличило объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 35 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
2026-03-24T19:20+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. "Русгидро" увеличило объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 35 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона по облигациям привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-002Р-12 с ежемесячной выплатой купонов. Первоначально объем сделки ожидался в размере не менее 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 марта. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Sber CIB, банк "Дом.РФ" и Совкомбанк.
