Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русгидро" увеличила объем размещения биржевых облигаций - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260324/rusgidro-868591558.html
"Русгидро" увеличило объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 35 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 24.03.2026, ПРАЙМ
экономика
рынок
торги
россия
русгидро
банк россия
газпромбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/83078/90/830789014_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_3693aa0ee7365213e429bb8cf81c07a5.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. "Русгидро" увеличило объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 35 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона по облигациям привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов. Компания во вторник собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-002Р-12 с ежемесячной выплатой купонов. Первоначально объем сделки ожидался в размере не менее 20 миллиардов рублей. Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 марта. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Sber CIB, банк "Дом.РФ" и Совкомбанк.
https://1prime.ru/20260319/rusgidro-868453467.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83078/90/830789014_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_5414305027fc143e9b36fb39e63bfb0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд компании "Русгидро"
Стенд компании Русгидро - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Стенд компании "Русгидро". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. "Русгидро" увеличило объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 35 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона по облигациям привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 150 базисных пунктов.
Компания во вторник собирала заявки инвесторов на трехлетние биржевые облигации серии БО-002Р-12 с ежемесячной выплатой купонов. Первоначально объем сделки ожидался в размере не менее 20 миллиардов рублей.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 27 марта. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Sber CIB, банк "Дом.РФ" и Совкомбанк.
Русгидро - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала