Российский рынок акций символически растет днем во вторник

Российский рынок акций днем во вторник демонстрирует символический рост в ожидании новых драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T15:45+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем во вторник демонстрирует символический рост в ожидании новых драйверов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.36 мск рос на 0,04%, до 2833,43 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 2,99%, до 98,79 доллара за баррель. "Инвесторы в российских акциях пока занимают выжидательную позицию: в случае реального продвижения к соглашению по Ирану рынок может вновь начать закладывать более устойчивое снижение нефтяных цен. Для российского рынка это будет означать потерю части текущей сырьевой поддержки, из-за чего индекс Мосбиржи рискует снова вернуться в привычный боковик 2700–2800 пунктов", - комментирует Дмитрий Лозовой из ФГ "Финам". Основные риски связаны с инфляционными ожиданиями, дефицитом кадров и возможными изменениями бюджетной политики, добавляет он. "В отсутствие иных импульсов для восстановления фондовых индексов инвесторы особое внимание уделяют геополитической повестке, отслеживая любые признаки эскалации или, наоборот, деэскалации геополитической напряженности. Между тем на стороне российского фондового рынка в настоящее время выступают и высокие цены на нефть, и более слабый рубль, перспектива более низких процентных ставок уже во II квартале текущего года, скорое приближение сезона дивидендных выплат", - рассказал Александр Дудников из "Цифра брокер". Несмотря на некоторое замедление темпов роста цен, инфляционные риски остаются значительными. Высокая инфляция вынуждает Банк России сохранять жёсткую денежно‑кредитную политику, что сдерживает кредитование и потребление, отмечает Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Лидеры роста и сниженияВ лидерах роста - акции "Озона" (+1,98%), "Камаза" (+1,86%), "Газпрома" (+1,82%), префы "Ленэнерго" (+1,78%) и обыкновенные акции "Т‑Технологий" (+1,24%). "Акции "Аэрофлота" негативно реагируют на повышение мировых цен на авиакеросин из-за ситуации на Ближнем Востоке, из-за чего сократятся чистые доходы компании. Котировки "Русгидро" оказались под давлением собственных планах разместить корпоративные облигации, так как это увеличивает долговую нагрузку холдинга", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах снижения - привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (−1,71%), обыкновенные акции "Мечела" (−1,5%), "Русала" (−1,33%), "Аэрофлота" (−1,27%) и "Фосагро" (−1,04%). ПрогнозыПри прочих равных эти и другие факторы с течением возобладают над геополитической повесткой, что позволит развить восстановление в направлении 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, возможно, уже во втором квартале текущего года, считает Дудников. Чернов ожидает закрытия основной торговой сессии в диапазоне 2800-2850 пунктов. Попова прогнозирует, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2810-2850 к концу основного торгового дня. "2820–2870 выглядит рабочим диапазоном: нефть ниже 100 долларов снимает инфляционный страх, рубль крепче означает лучшую покупательную способность в импортных цепочках, а продолжение дивидендного сезона в апреле даёт рынку топливо", - заключает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".

