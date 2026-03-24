Российский рынок акций закрыл торги вторника небольшим ростом
Российский рынок акций завершил торги вторника небольшим ростом на фоне неопределенности
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника небольшим ростом на фоне неопределенности на внешнем контуре, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.22 мск дорожает на 3,95%, до 99,71 доллара за баррель.
"Российский рынок не восстанавливается до прежних значений, чему способствует неопределенность на внешнем контуре (в частности, возможное повышение инфляционного давления в мировой экономике), признаки замедления российской экономики, все еще высокие ставки и слабость остальных секторов рынка акций", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая".
К вечеру вторника нефтегазовые компании - единственный растущий сегмент на российском рынке, добавил он.
"Укрепившийся рубль стопорит рост рынка акций. К активному удорожанию бумаг не располагает и неопределенность вокруг Ирана - игрокам остается непонятно, идут ли в итоге переговоры или нет. При этом принципиально значимых локальных событий во вторник не было", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Лидеры роста и падения
"Акции "Озона" (+1,86%) во вторник корректировались наверх после достижения накануне минимума с начала января - 4322 рубля. В конце февраля при этом в "Озоне" заявили, что рассматривают возможность выплаты дивидендов за 2026 год двумя траншами на общую сумму около 30 миллиардов рублей", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"В лидеры роста на новостях о планах Китая и некоторых членов ЕС увеличить импорт российского трубопроводного газа в связи с логистическими сложностями на Ближнем Востоке вышел "Газпром". В аутсайдерах оказалось "М.Видео" (-6,50%), так как компания проводит дополнительную эмиссию акций", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Также в лидерах снижения - акции "Самолета" (-3,85%), "Мечела" (-3,27%), "Новабев Групп" (-2,64%) и префы "Сургутнефтегаза" (-2,56%).
Прогнозы
Мильчакова ожидает движения индекса Мосбиржи в среду в диапазоне 2800-2900 пунктов.
"В среду инвесторы будут отыгрывать публикацию целого ряда материалов и данных от Росстата и Банка России. Если эти вводные усилят у инвесторов уверенность в перспективах снижения "ключа", индекс Мосбиржи попробует уйти выше 2850 пунктов", - поделился Григорьев.