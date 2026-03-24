https://1prime.ru/20260324/rynok-868592795.html

Российский рынок акций закрыл торги вторника небольшим ростом

2026-03-24T19:47+0300

экономика

рынок

акции

торги

иран

китай

ближний восток

елена кожухова

мосбиржа

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию вторника небольшим ростом на фоне неопределенности на внешнем контуре, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,16%, до 2837,9 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,24%, до 1121,21 пункта, долларовый РТС - на 1,29%, до 1104,24 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent на 19.22 мск дорожает на 3,95%, до 99,71 доллара за баррель. "Российский рынок не восстанавливается до прежних значений, чему способствует неопределенность на внешнем контуре (в частности, возможное повышение инфляционного давления в мировой экономике), признаки замедления российской экономики, все еще высокие ставки и слабость остальных секторов рынка акций", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". К вечеру вторника нефтегазовые компании - единственный растущий сегмент на российском рынке, добавил он. "Укрепившийся рубль стопорит рост рынка акций. К активному удорожанию бумаг не располагает и неопределенность вокруг Ирана - игрокам остается непонятно, идут ли в итоге переговоры или нет. При этом принципиально значимых локальных событий во вторник не было", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Лидеры роста и падения "Акции "Озона" (+1,86%) во вторник корректировались наверх после достижения накануне минимума с начала января - 4322 рубля. В конце февраля при этом в "Озоне" заявили, что рассматривают возможность выплаты дивидендов за 2026 год двумя траншами на общую сумму около 30 миллиардов рублей", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Также в лидерах роста - акции "Газпрома" (+3,24%), "Магнита" (+1,70%), "Татнефти" (+1,66%) и "Новатэка" (+1,48%). "В лидеры роста на новостях о планах Китая и некоторых членов ЕС увеличить импорт российского трубопроводного газа в связи с логистическими сложностями на Ближнем Востоке вышел "Газпром". В аутсайдерах оказалось "М.Видео" (-6,50%), так как компания проводит дополнительную эмиссию акций", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Также в лидерах снижения - акции "Самолета" (-3,85%), "Мечела" (-3,27%), "Новабев Групп" (-2,64%) и префы "Сургутнефтегаза" (-2,56%). Прогнозы Мильчакова ожидает движения индекса Мосбиржи в среду в диапазоне 2800-2900 пунктов. "В среду инвесторы будут отыгрывать публикацию целого ряда материалов и данных от Росстата и Банка России. Если эти вводные усилят у инвесторов уверенность в перспективах снижения "ключа", индекс Мосбиржи попробует уйти выше 2850 пунктов", - поделился Григорьев.

https://1prime.ru/20260324/mvideo-868583540.html

https://1prime.ru/20260324/investory-868575386.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

