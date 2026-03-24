Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз приостановил экспорт аммиачной селитры - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260324/selitra-868578753.html
Минсельхоз приостановил экспорт аммиачной селитры
Минсельхоз приостановил экспорт аммиачной селитры - 24.03.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз приостановил экспорт аммиачной селитры
Минсельхоз для обеспечения российских аграриев востребованными видами удобрений приостановил экспорт аммиачной селитры из России с 21 марта по 21 апреля... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T11:56+0300
2026-03-24T11:56+0300
сельское хозяйство
россия
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/83971/60/839716090_0:570:5472:3648_1920x0_80_0_0_5c5e494826f3513786af6ed61f56e65f.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Минсельхоз для обеспечения российских аграриев востребованными видами удобрений приостановил экспорт аммиачной селитры из России с 21 марта по 21 апреля текущего года, сообщило министерство. "В целях приоритетного обеспечения российских аграриев востребованными видами удобрений приостановлено действие выданных и выдаваемых лицензий на экспорт аммиачной селитры. Мера будет действовать в период с 21 марта по 21 апреля 2026 года. Исключение составляют поставки, осуществляемые в рамках межправительственных соглашений", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260320/evrostat-868504326.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83971/60/839716090_223:0:5087:3648_1920x0_80_0_0_c6dcaf0d561b9dddfd1118ca9a2420c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Минсельхоз
11:56 24.03.2026
 
Минсельхоз приостановил экспорт аммиачной селитры

Минсельхоз до 21 апреля приостановил экспорт аммиачной селитры

© Минсельхоз РФЗдание Министерства сельского хозяйства России
Здание Министерства сельского хозяйства России
Здание Министерства сельского хозяйства России . Архивное фото
© Минсельхоз РФ
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Минсельхоз для обеспечения российских аграриев востребованными видами удобрений приостановил экспорт аммиачной селитры из России с 21 марта по 21 апреля текущего года, сообщило министерство.
"В целях приоритетного обеспечения российских аграриев востребованными видами удобрений приостановлено действие выданных и выдаваемых лицензий на экспорт аммиачной селитры. Мера будет действовать в период с 21 марта по 21 апреля 2026 года. Исключение составляют поставки, осуществляемые в рамках межправительственных соглашений", - говорится в сообщении.
Россия сократила экспорт удобрений в ЕС до исторического минимума
Россия сократила экспорт удобрений в ЕС до исторического минимума
20 марта, 20:41
 
Сельское хозяйствоРОССИЯМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала