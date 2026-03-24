Минсельхоз приостановил экспорт аммиачной селитры

2026-03-24T11:56+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Минсельхоз для обеспечения российских аграриев востребованными видами удобрений приостановил экспорт аммиачной селитры из России с 21 марта по 21 апреля текущего года, сообщило министерство. "В целях приоритетного обеспечения российских аграриев востребованными видами удобрений приостановлено действие выданных и выдаваемых лицензий на экспорт аммиачной селитры. Мера будет действовать в период с 21 марта по 21 апреля 2026 года. Исключение составляют поставки, осуществляемые в рамках межправительственных соглашений", - говорится в сообщении.

