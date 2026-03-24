Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС хочет прекратить финпомощь Сербии - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260324/serbiya-868582736.html
ЕС хочет прекратить финпомощь Сербии
Еврокомиссия рассматривает прекращение финансовой помощи Сербии как стране-кандидату из-за якобы отступления от демократии, заявила еврокомиссар по вопросам... | 24.03.2026, ПРАЙМ
финансы
мировая экономика
сербия
албания
босния и герцеговина
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
https://1prime.ru/20260324/shok-868579894.html
сербия
албания
босния и герцеговина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
15:19 24.03.2026
 
ЕС хочет прекратить финпомощь Сербии из-за якобы отступления от демократии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает прекращение финансовой помощи Сербии как стране-кандидату из-за якобы отступления от демократии, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Происходит новый откат (от демократии - ред.) в поправках, которые вы упомянули (то есть январская судебная реформа в Сербии - ред.). Поэтому сейчас мы анализируем, можем ли мы по-прежнему направлять деньги в Сербию с помощью различных финансовых инструментов. И все выглядит не очень хорошо", - сказала она на мероприятии, организованном изданием Politico.
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
ЕС испытывает сильный экономический шок, заявил Кошта
12:59
Кроме того, Кос раскритиковала Сербию за "особые отношения" с Россией.
"Мы можем понять, что у Сербии к России особое отношение, но покупать китайские ракеты в такое время и создавать договоренности по доставкам российского газа - это то, что мы наблюдаем. Мы не рады этому", - добавила еврокомиссар.
Пять стран Западных Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС.
 
ФинансыМировая экономикаСЕРБИЯАЛБАНИЯБосния и ГерцеговинаЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала