ЕС хочет прекратить финпомощь Сербии

ЕС хочет прекратить финпомощь Сербии - 24.03.2026, ПРАЙМ

ЕС хочет прекратить финпомощь Сербии

Еврокомиссия рассматривает прекращение финансовой помощи Сербии как стране-кандидату из-за якобы отступления от демократии, заявила еврокомиссар по вопросам...

2026-03-24T15:19+0300

2026-03-24T15:19+0300

2026-03-24T15:19+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия рассматривает прекращение финансовой помощи Сербии как стране-кандидату из-за якобы отступления от демократии, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. "Происходит новый откат (от демократии - ред.) в поправках, которые вы упомянули (то есть январская судебная реформа в Сербии - ред.). Поэтому сейчас мы анализируем, можем ли мы по-прежнему направлять деньги в Сербию с помощью различных финансовых инструментов. И все выглядит не очень хорошо", - сказала она на мероприятии, организованном изданием Politico. Кроме того, Кос раскритиковала Сербию за "особые отношения" с Россией. "Мы можем понять, что у Сербии к России особое отношение, но покупать китайские ракеты в такое время и создавать договоренности по доставкам российского газа - это то, что мы наблюдаем. Мы не рады этому", - добавила еврокомиссар. Пять стран Западных Балкан: Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС.

https://1prime.ru/20260324/shok-868579894.html

сербия

албания

босния и герцеговина

финансы, мировая экономика, сербия, албания, босния и герцеговина, ес