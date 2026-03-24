ЕС испытывает сильный экономический шок, заявил Кошта - 24.03.2026, ПРАЙМ
ЕС испытывает сильный экономический шок, заявил Кошта
мировая экономика
ближний восток
сша
иран
евросовет
ес
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Евросовет, ЕС
БРЮССЕЛЬ, 24 мар – ПРАЙМ. Председатель Евросовета Антониу Кошта в ходе выступлении в Париже в университете Science Po заявил, что Евросоюз испытывает очень сильный экономический шок из-за конфликта на Ближнем Востоке.
"Мы испытываем очень сильный экономический шок, вызванный этой войной. И если эта война продолжится, и если нам придётся столкнуться с новым гуманитарным кризисом, это, конечно, создаёт угрозу нового миграционного кризиса. Именно поэтому на прошлой неделе в Европейском совете мы утвердили, что нам необходимо немедленно подготовиться к риску нового миграционного кризиса", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.
