ЕС испытывает сильный экономический шок, заявил Кошта

Председатель Евросовета Антониу Кошта в ходе выступлении в Париже в университете Science Po заявил, что Евросоюз испытывает очень сильный экономический шок... | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T12:59+0300

БРЮССЕЛЬ, 24 мар – ПРАЙМ. Председатель Евросовета Антониу Кошта в ходе выступлении в Париже в университете Science Po заявил, что Евросоюз испытывает очень сильный экономический шок из-за конфликта на Ближнем Востоке. "Мы испытываем очень сильный экономический шок, вызванный этой войной. И если эта война продолжится, и если нам придётся столкнуться с новым гуманитарным кризисом, это, конечно, создаёт угрозу нового миграционного кризиса. Именно поэтому на прошлой неделе в Европейском совете мы утвердили, что нам необходимо немедленно подготовиться к риску нового миграционного кризиса", - сказал он. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В связи с этим в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.

https://1prime.ru/20260324/lavrov-868579314.html

мировая экономика, ближний восток, сша, иран, евросовет, ес