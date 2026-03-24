В Словении подорожал бензин
Бензин и дизтопливо подорожали со вторника в Словении, несмотря на снижение правительством акцизов и ограничения маржи компаний-продавцов на фоне энергокризиса, | 24.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260323/benzin-868562846.html
В Словении подорожал бензин, несмотря на снижение акцизов
БЕЛГРАД, 24 мар – ПРАЙМ. Бензин и дизтопливо подорожали со вторника в Словении, несмотря на снижение правительством акцизов и ограничения маржи компаний-продавцов на фоне энергокризиса, передает Словенское агентство печати (STA).
Кабмин в понедельник высчитало новые максимально допустимые снижения акцизов и маржи на литр бензина и дизеля в несколько евроцентов на следующую неделю. Ограничения цен не действуют на международных и скоростных магистралях.
Цена литра бензина на московских заправках выросла в среднем на 21 копейку
"Цены на топливо на АЗС вне автомагистралей и скоростных трасс значительно выросли в полночь (на вторник - ред.), несмотря на снижение акцизов. Литр бензина АИ-95 подорожал на 11,5 цента - до 1,581 евро, литр дизеля - на 16,8 цента, до 1,696 евро, а литр солярки - на 18,3 цента, до 1,342 евро", - говорится в сообщении.
Венгерская MOL
и британская Shell
в Словении
в середине марта ограничили продажу нефтепродуктов на своих автозаправках для легковых и грузовых автомобилей на фоне энергокризиса. Правительство призвало крупнейшую нефтяную компанию Pertrol принять меры и обеспечить все свои заправки достаточным количеством топлива.