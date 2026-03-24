Россияне покупают более полумиллиона смартфонов в неделю

Россияне покупают более полумиллиона смартфонов в неделю - 24.03.2026, ПРАЙМ

Россияне покупают более полумиллиона смартфонов в неделю

Россияне за первые месяцы 2026 года в среднем покупали более 500 тысяч смартфонов в неделю, в праздники показатель достигал отметки в 800 тысяч

2026-03-24T09:04+0300

2026-03-24T09:04+0300

2026-03-24T09:04+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Россияне за первые месяцы 2026 года в среднем покупали более 500 тысяч смартфонов в неделю, в праздники показатель достигал отметки в 800 тысяч, подсчитали аналитики RuStore. "По оценке магазина приложений RuStore, за первые месяцы 2026 года россияне в среднем покупали более 500 тысяч устройств в неделю. Чаще всего пользователи запускали новые телефоны в праздники - в эти периоды показатель достигал 800 тысяч", - говорится в сообщении. Наибольшую долю рынка смартфонов в России удерживает Xiaomi - на этот бренд приходится 27% смартфонов. За ним идут Samsung - 21%, Transsion (бренды Tecno, Infinix, Itel) - 14%, Realme - 12%, Honor - 8%, а также Huawei - 5%. При этом покупатели выбирают как доступные модели, например, Redmi A5 и POCO C71 от 6 тысяч рублей, так и флагманские устройства вроде Samsung Galaxy S25 Ultra, стоимость которого достигает 120 тысяч рублей.

технологии, бизнес, россия, samsung, rustore, xiaomi