Разработчик Epic Games сократит более тысячи рабочих мест

2026-03-24T19:08+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Разработчик Epic Games сократит более 1000 рабочих мест из-за падения популярности онлайн-игры Fortnite, сообщил на сайте гендиректор компании Тим Суини (Tim Sweeney). "Сегодня мы увольняем более 1000 сотрудников Epic. Спад активности в Fortnite, начавшийся в 2025 году, привёл к тому, что наши расходы значительно превышают доходы, и нам приходится проводить масштабные сокращения, чтобы обеспечить финансирование компании", - написал Суини на сайте. Отмечается, что данные увольнения вместе с экономией более 500 миллионов долларов за счёт сокращения расходов на подрядные работы, маркетинг и закрытия некоторых вакансий, могут помочь компании укрепить финансовую стабильность. Суини подчеркнул, что сотрудники, затронутые сокращениями, получат выходное пособие, включающее как минимум четырехмесячную базовую заработную плату, дополнительные выплаты в зависимости от стажа работы, а также продлённую оплачиваемую компанией медицинскую страховку. Работники в США, в частности, получат оплачиваемую страховку на полгода. К тому же, в качестве поощрения бывшие сотрудники в течении года получат право льготной покупки акций компании по фиксированной цене на срок до двух лет. Суини сообщил, что в четверг состоится общее собрание компании, на котором пройдёт более подробное обсуждение предстоящих изменений в Epic Games. В 2023 году компания также информировала о сокращении около 16% сотрудников (примерно 830 человек от общего штата компании) на фоне структурных изменений, направленных на оптимизацию. Epic Games - американская цифровая компания, специализирующаяся на интерактивных развлечениях и предоставляющая технологии 3D-движков. Основана Тимом Суини в 1991 году. Штаб-квартира находится в Северной Каролине.

