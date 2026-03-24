https://1prime.ru/20260324/sotrudnichestvo-868596987.html

Россия и Вьетнам обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь обсудили перспективы сотрудничества двух государств по широкому кругу вопросов

2026-03-24T23:31+0300

политика

россия

вьетнам

рф

москва

александр новак

владимир путин

то лам

зарубежнефть

https://cdnn.1prime.ru/img/76193/57/761935762_0:39:1025:615_1920x0_80_0_0_3c5249fe9f00d2ff6c94ffb6ec0a873b.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь обсудили перспективы сотрудничества двух государств по широкому кругу вопросов, в том числе в топливно-энергетическом комплексе, финансово-банковской и инвестиционной сферах, сообщил кабмин РФ. "Заместитель председателя правительства Александр Новак встретился с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинем. В рамках встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества по широкому кругу вопросов, в том числе в отраслях ТЭК, а также в финансово-банковской и инвестиционной сферах", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе визита, в развитие договоренностей президента России Владимира Путина и генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, между компаниями АО "Зарубежнефть" и ГК "Петровьетнам" были подписаны документы о расширении сотрудничества двух государственных компаний как в России, так и во Вьетнаме. Это стало подтверждением того, что сотрудничество двух госкомпаний является локомотивом энергетического сотрудничества двух стран. "Вьетнам является давним и надежным партнером нашей страны в регионе. Российско-вьетнамские отношения основаны на лучших традициях крепкой дружбы, глубокого доверия и взаимопомощи. Они выдержали испытание временем. Состоявшиеся в мае прошлого года в Москве переговоры президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ЦК КПВ То Ламом задали вектор дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества на перспективу. Нацелены на последовательную реализацию достигнутых нашими лидерами договоренностей", - подчеркнул Новак.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

