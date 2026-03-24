Россия и Вьетнам обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Новак и премьер Вьетнама обсудили перспективы сотрудничества в ТЭК и инвестсфере
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь обсудили перспективы сотрудничества двух государств по широкому кругу вопросов, в том числе в топливно-энергетическом комплексе, финансово-банковской и инвестиционной сферах, сообщил кабмин РФ.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак встретился с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинем. В рамках встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества по широкому кругу вопросов, в том числе в отраслях ТЭК, а также в финансово-банковской и инвестиционной сферах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе визита, в развитие договоренностей президента России Владимира Путина и генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, между компаниями АО "Зарубежнефть" и ГК "Петровьетнам" были подписаны документы о расширении сотрудничества двух государственных компаний как в России, так и во Вьетнаме. Это стало подтверждением того, что сотрудничество двух госкомпаний является локомотивом энергетического сотрудничества двух стран.
"Вьетнам является давним и надежным партнером нашей страны в регионе. Российско-вьетнамские отношения основаны на лучших традициях крепкой дружбы, глубокого доверия и взаимопомощи. Они выдержали испытание временем. Состоявшиеся в мае прошлого года в Москве переговоры президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ЦК КПВ То Ламом задали вектор дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества на перспективу. Нацелены на последовательную реализацию достигнутых нашими лидерами договоренностей", - подчеркнул Новак.