Россия и Вьетнам обсудили перспективы двустороннего сотрудничества - 24.03.2026, ПРАЙМ
Политика
Россия и Вьетнам обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Россия и Вьетнам обсудили перспективы двустороннего сотрудничества - 24.03.2026, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам обсудили перспективы двустороннего сотрудничества
Вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь обсудили перспективы сотрудничества двух государств по широкому кругу вопросов, в... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T23:31+0300
2026-03-24T23:31+0300
политика
россия
вьетнам
рф
москва
александр новак
владимир путин
то лам
зарубежнефть
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь обсудили перспективы сотрудничества двух государств по широкому кругу вопросов, в том числе в топливно-энергетическом комплексе, финансово-банковской и инвестиционной сферах, сообщил кабмин РФ. "Заместитель председателя правительства Александр Новак встретился с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинем. В рамках встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества по широкому кругу вопросов, в том числе в отраслях ТЭК, а также в финансово-банковской и инвестиционной сферах", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе визита, в развитие договоренностей президента России Владимира Путина и генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, между компаниями АО "Зарубежнефть" и ГК "Петровьетнам" были подписаны документы о расширении сотрудничества двух государственных компаний как в России, так и во Вьетнаме. Это стало подтверждением того, что сотрудничество двух госкомпаний является локомотивом энергетического сотрудничества двух стран. "Вьетнам является давним и надежным партнером нашей страны в регионе. Российско-вьетнамские отношения основаны на лучших традициях крепкой дружбы, глубокого доверия и взаимопомощи. Они выдержали испытание временем. Состоявшиеся в мае прошлого года в Москве переговоры президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ЦК КПВ То Ламом задали вектор дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества на перспективу. Нацелены на последовательную реализацию достигнутых нашими лидерами договоренностей", - подчеркнул Новак.
россия, вьетнам, рф, москва, александр новак, владимир путин, то лам, зарубежнефть
Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, РФ, МОСКВА, Александр Новак, Владимир Путин, То Лам, Зарубежнефть
23:31 24.03.2026
 
Россия и Вьетнам обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Новак и премьер Вьетнама обсудили перспективы сотрудничества в ТЭК и инвестсфере

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь обсудили перспективы сотрудничества двух государств по широкому кругу вопросов, в том числе в топливно-энергетическом комплексе, финансово-банковской и инвестиционной сферах, сообщил кабмин РФ.
"Заместитель председателя правительства Александр Новак встретился с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинем. В рамках встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества по широкому кругу вопросов, в том числе в отраслях ТЭК, а также в финансово-банковской и инвестиционной сферах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе визита, в развитие договоренностей президента России Владимира Путина и генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, между компаниями АО "Зарубежнефть" и ГК "Петровьетнам" были подписаны документы о расширении сотрудничества двух государственных компаний как в России, так и во Вьетнаме. Это стало подтверждением того, что сотрудничество двух госкомпаний является локомотивом энергетического сотрудничества двух стран.
"Вьетнам является давним и надежным партнером нашей страны в регионе. Российско-вьетнамские отношения основаны на лучших традициях крепкой дружбы, глубокого доверия и взаимопомощи. Они выдержали испытание временем. Состоявшиеся в мае прошлого года в Москве переговоры президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ЦК КПВ То Ламом задали вектор дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества на перспективу. Нацелены на последовательную реализацию достигнутых нашими лидерами договоренностей", - подчеркнул Новак.
ПолитикаРОССИЯВЬЕТНАМРФМОСКВААлександр НовакВладимир ПутинТо ЛамЗарубежнефть
 
 
