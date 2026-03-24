Безрукий и безногий спортсмен застрелил пассажира, сообщили СМИ - 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T17:41+0300

МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В США спортсмен без конечностей застрелил пассажира во время конфликта в автомобиле, сообщает People со ссылкой на управление шерифа округа Чарльз. "Профессиональный игрок в корнхол, потерявший все четыре конечности, обвиняется в убийстве после предполагаемого инцидента, связанного с агрессивным поведением на дороге", — отмечается в публикации.Инцидент произошел в воскресенье. По данным полиции, во время ссоры Дейтон Джеймс Уэббер, управлявший автомобилем, выстрелил в Брэдрика Майкла Уэллса, который находился на переднем сиденье, в результате чего тот скончался на месте. Затем Уэббер остановил машину и попросил двух пассажиров, сидевших сзади, помочь ему избавиться от тела. Однако они отказались и поспешили уйти с места происшествия. Водитель смог скрыться, оставив тело. Позже полиция задержала подозреваемого. Сообщается, что в возрасте десяти месяцев он перенес тяжелую стрептококковую инфекцию, из-за чего ему ампутировали руки и ноги. Представители шерифа отметили, что, несмотря на отсутствие конечностей, Уэббер обладает "выдающимися навыками и способностями".

