Безрукий и безногий спортсмен застрелил пассажира, сообщили СМИ - 24.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260324/sportsmen-868586981.html
В США спортсмен без конечностей застрелил пассажира во время конфликта в автомобиле, сообщает People со ссылкой на управление шерифа округа Чарльз. | 24.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В США спортсмен без конечностей застрелил пассажира во время конфликта в автомобиле, сообщает People со ссылкой на управление шерифа округа Чарльз. "Профессиональный игрок в корнхол, потерявший все четыре конечности, обвиняется в убийстве после предполагаемого инцидента, связанного с агрессивным поведением на дороге", — отмечается в публикации.Инцидент произошел в воскресенье. По данным полиции, во время ссоры Дейтон Джеймс Уэббер, управлявший автомобилем, выстрелил в Брэдрика Майкла Уэллса, который находился на переднем сиденье, в результате чего тот скончался на месте. Затем Уэббер остановил машину и попросил двух пассажиров, сидевших сзади, помочь ему избавиться от тела. Однако они отказались и поспешили уйти с места происшествия. Водитель смог скрыться, оставив тело. Позже полиция задержала подозреваемого. Сообщается, что в возрасте десяти месяцев он перенес тяжелую стрептококковую инфекцию, из-за чего ему ампутировали руки и ноги. Представители шерифа отметили, что, несмотря на отсутствие конечностей, Уэббер обладает "выдающимися навыками и способностями".
17:41 24.03.2026
 
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В США спортсмен без конечностей застрелил пассажира во время конфликта в автомобиле, сообщает People со ссылкой на управление шерифа округа Чарльз.
"Профессиональный игрок в корнхол, потерявший все четыре конечности, обвиняется в убийстве после предполагаемого инцидента, связанного с агрессивным поведением на дороге", — отмечается в публикации.
Инцидент произошел в воскресенье. По данным полиции, во время ссоры Дейтон Джеймс Уэббер, управлявший автомобилем, выстрелил в Брэдрика Майкла Уэллса, который находился на переднем сиденье, в результате чего тот скончался на месте. Затем Уэббер остановил машину и попросил двух пассажиров, сидевших сзади, помочь ему избавиться от тела. Однако они отказались и поспешили уйти с места происшествия. Водитель смог скрыться, оставив тело.
Позже полиция задержала подозреваемого.
Сообщается, что в возрасте десяти месяцев он перенес тяжелую стрептококковую инфекцию, из-за чего ему ампутировали руки и ноги. Представители шерифа отметили, что, несмотря на отсутствие конечностей, Уэббер обладает "выдающимися навыками и способностями".
