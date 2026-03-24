Какая справка нужна работавшим в 1990-е, чтобы повысить пенсию

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Сегодня одним из главных документов для будущего пенсионера является справка о размере пенсионных прав. Этот документ можно получить как через личный кабинет на портале Госуслуг, так и в отделении СФР. Кому это особенно актуально, агентству “Прайм” рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Сейчас пенсионного возраста достигают те, кто трудился в самый сложный период трудовых отношений - в 90-е годы. В то время было очень много неофициальной работы, невыплат заработной платы или формального трудоустройства с постоянным отпуском "без сохранения содержания". И в настоящее время у тех, кто оформляет пенсию, возникают сложности с подтверждением стажа и размера заработной платы.“Для подтверждения стажа и заработной платы можно обратиться в организацию, если она функционирует в настоящее время, даже если произошли изменения в организационно-правовой форме. Если же компания не функционирует, то стоит обращаться в архив”, - рассказала она.Но в 90-е годы часть компаний некачественно вели кадровый документооборот, никакие документы в архив не передавали. Такой стаж подтвердить будет проблематично. Какие-то документы могли остаться у сотрудника: расчетные листы, награды, пропуска и др. В этом случае можно обратиться в суд, но необходимо найти свидетелей. В совокупности это послужит доказательством трудовой деятельности и стаж может быть подтвержден.Перед назначением пенсии стоит проверить все данные в СФР, и если стажа недостаточно из-за неучтенного в предыдущий период, то заняться этим вопросом нужно заранее, потому что процесс подтверждения стажа может быть не быстрым.По закону можно предоставить справку о доходе за любой пятилетний период до 1 января 2002 года. Поэтому для подтверждения дохода можно взять годы, когда он был выше, заключила Людмила Иванова-Швец.

