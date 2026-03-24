"Настоящая бомба": на Западе запаниковали из-за итогов хода Трампа по Ирану
Guardian: заявление Трампа о переговорах с Ираном было принято с удивлением в ЕС
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 24 марта – ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Ираном стало совершенно неожиданным для политиков в Европе, сообщает британское издание Guardian.
"Это была настоящая бомба, хотя и замедленного действия, поскольку поначалу казалось, что Трамп был либо фантазером, либо просто создавал прикрытие, чтобы отступить, как это было во множестве предыдущих столкновений, например, из-за тарифов или Гренландии", — говорится в материале.
Как считает издание, вызывает вопросы и нежелание американского лидера не раскрывать, с кем США якобы вели переговоры.
"Оставалась вероятность того, что один из членов иранской группы лидеров действует самовольно, и в этом случае последует масштабная политическая реакция", — говорится в материале.
Ранее на этой неделе Трамп отметил, что США решили временно отказаться от атак на энергетическую инфраструктуру Ирана, утверждая, что за последние пару дней состоялись "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые планируется продолжить на неделе. Однако иранское внешнеполитическое ведомство эти заявления опровергло.
Советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули заявил, что Тегеран не намерен возвращаться к прежнему формату диалога с Вашингтоном. Он также подчеркнул, что сообщения о якобы происходящих переговорах между США и Ираном не соответствуют действительности, добавив, что "Вашингтон прибегает к лжи, когда сталкивается с неудачей в своих нападениях".