https://1prime.ru/20260324/ssha-868573533.html

"Настоящая бомба": на Западе запаниковали из-за итогов хода Трампа по Ирану

2026-03-24T07:13+0300

мировая экономика

сша

иран

европа

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741805_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e7e324d230752a7c09ea5dd08ef994d3.jpg

МОСКВА, 24 марта – ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Ираном стало совершенно неожиданным для политиков в Европе, сообщает британское издание Guardian. "Это была настоящая бомба, хотя и замедленного действия, поскольку поначалу казалось, что Трамп был либо фантазером, либо просто создавал прикрытие, чтобы отступить, как это было во множестве предыдущих столкновений, например, из-за тарифов или Гренландии", — говорится в материале.Как считает издание, вызывает вопросы и нежелание американского лидера не раскрывать, с кем США якобы вели переговоры."Оставалась вероятность того, что один из членов иранской группы лидеров действует самовольно, и в этом случае последует масштабная политическая реакция", — говорится в материале.Ранее на этой неделе Трамп отметил, что США решили временно отказаться от атак на энергетическую инфраструктуру Ирана, утверждая, что за последние пару дней состоялись "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые планируется продолжить на неделе. Однако иранское внешнеполитическое ведомство эти заявления опровергло.Советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули заявил, что Тегеран не намерен возвращаться к прежнему формату диалога с Вашингтоном. Он также подчеркнул, что сообщения о якобы происходящих переговорах между США и Ираном не соответствуют действительности, добавив, что "Вашингтон прибегает к лжи, когда сталкивается с неудачей в своих нападениях".

https://1prime.ru/20260324/iran-868573354.html

https://1prime.ru/20260323/ssha-868545787.html

https://1prime.ru/20260323/iran-868568460.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

