"Настоящая бомба": на Западе запаниковали из-за итогов хода Трампа по Ирану - 24.03.2026, ПРАЙМ
"Настоящая бомба": на Западе запаниковали из-за итогов хода Трампа по Ирану
"Настоящая бомба": на Западе запаниковали из-за итогов хода Трампа по Ирану - 24.03.2026, ПРАЙМ
"Настоящая бомба": на Западе запаниковали из-за итогов хода Трампа по Ирану
Заявление президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Ираном стало совершенно неожиданным для политиков в Европе, сообщает британское издание... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T07:13+0300
2026-03-24T07:13+0300
мировая экономика
сша
иран
европа
дональд трамп
МОСКВА, 24 марта – ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Ираном стало совершенно неожиданным для политиков в Европе, сообщает британское издание Guardian. "Это была настоящая бомба, хотя и замедленного действия, поскольку поначалу казалось, что Трамп был либо фантазером, либо просто создавал прикрытие, чтобы отступить, как это было во множестве предыдущих столкновений, например, из-за тарифов или Гренландии", — говорится в материале.Как считает издание, вызывает вопросы и нежелание американского лидера не раскрывать, с кем США якобы вели переговоры."Оставалась вероятность того, что один из членов иранской группы лидеров действует самовольно, и в этом случае последует масштабная политическая реакция", — говорится в материале.Ранее на этой неделе Трамп отметил, что США решили временно отказаться от атак на энергетическую инфраструктуру Ирана, утверждая, что за последние пару дней состоялись "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые планируется продолжить на неделе. Однако иранское внешнеполитическое ведомство эти заявления опровергло.Советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули заявил, что Тегеран не намерен возвращаться к прежнему формату диалога с Вашингтоном. Он также подчеркнул, что сообщения о якобы происходящих переговорах между США и Ираном не соответствуют действительности, добавив, что "Вашингтон прибегает к лжи, когда сталкивается с неудачей в своих нападениях".
https://1prime.ru/20260324/iran-868573354.html
https://1prime.ru/20260323/ssha-868545787.html
https://1prime.ru/20260323/iran-868568460.html
сша
иран
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741805_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2b41e7ae2ea3dc54a4d7264627c3cb6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, иран, европа, дональд трамп
Мировая экономика, США, ИРАН, ЕВРОПА, Дональд Трамп
07:13 24.03.2026
 
"Настоящая бомба": на Западе запаниковали из-за итогов хода Трампа по Ирану

Guardian: заявление Трампа о переговорах с Ираном было принято с удивлением в ЕС

МОСКВА, 24 марта – ПРАЙМ. Заявление президента США Дональда Трампа о прогрессе в переговорах с Ираном стало совершенно неожиданным для политиков в Европе, сообщает британское издание Guardian.
"Это была настоящая бомба, хотя и замедленного действия, поскольку поначалу казалось, что Трамп был либо фантазером, либо просто создавал прикрытие, чтобы отступить, как это было во множестве предыдущих столкновений, например, из-за тарифов или Гренландии", — говорится в материале.
Воинствующий Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
"Легкая прогулка": на Западе поразились новому ходу Трампа по Ирану
07:04
Как считает издание, вызывает вопросы и нежелание американского лидера не раскрывать, с кем США якобы вели переговоры.
"Оставалась вероятность того, что один из членов иранской группы лидеров действует самовольно, и в этом случае последует масштабная политическая реакция", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
В ЕС запаниковали из-за состояния Трампа после удара Ирана
Вчера, 05:55
Ранее на этой неделе Трамп отметил, что США решили временно отказаться от атак на энергетическую инфраструктуру Ирана, утверждая, что за последние пару дней состоялись "очень позитивные и продуктивные" переговоры, которые планируется продолжить на неделе. Однако иранское внешнеполитическое ведомство эти заявления опровергло.
Советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули заявил, что Тегеран не намерен возвращаться к прежнему формату диалога с Вашингтоном. Он также подчеркнул, что сообщения о якобы происходящих переговорах между США и Ираном не соответствуют действительности, добавив, что "Вашингтон прибегает к лжи, когда сталкивается с неудачей в своих нападениях".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
В Иране призвали Трампа следить за небом и ценами на нефть
Вчера, 22:54
 
Мировая экономикаСШАИРАНЕВРОПАДональд Трамп
 
 
