"Многих убили". В США сделали тревожное заявление о конфликте с Ираном - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260324/ssha-868584453.html
Вашингтон не добился ни одной из своих целей в иранском конфликте, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. | 24.03.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
https://1prime.ru/20260324/lavrov-868579314.html
https://1prime.ru/20260323/iran-868564073.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Дэвис: США не добились ни одной цели в войне с Ираном

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Вид на Капитолий в Вашингтоне
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Вашингтон не добился ни одной из своих целей в иранском конфликте, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Мы, конечно же, убили много иранцев и взорвали кучу всего, но мы не достигли ни одной из наших целей в этой войне: уничтожение режима, запасов дальнобойных ракет, лодок иранских ВМС, и, самое главное, возможностей по переработке ядерного топлива", — написал он в социальной сети X.
Танкер под либерийским флагом, перевозящий сырую нефть из Саудовской Аравии через Ормузский пролив, в порту Мумбаи - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Лавров заявил, что ситуация вокруг Ирана угрожает всей мировой торговле
12:36
Дэвис подчеркнул, что за все время боевых действий Штаты лишь обогатили своих соперников из-за ситуации с нефтью, а сами понесли только одни убытки.
"Скажите мне, как мы тут побеждаем-то?" — пожаловался он.
Вчера Дональд Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре ИРИ на пять дней.
МИД Ирана считает, что это решение Трампа стало попыткой сбить цены на энергоносители и выгадать время для реализации военных планов.
Ведомство также отметило, что ряд ближневосточных стран выдвинули инициативы по деэскалации напряженности.
Флаги США и Ирана - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2026
Иран заявил, что не вел переговоры с США
Вчера, 19:03
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала