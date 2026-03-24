В Таиланде рассказали о проблемах с топливом - 24.03.2026, ПРАЙМ
Энергетика
В Таиланде рассказали о проблемах с топливом
Жители Таиланда и туристы жалуются на проблемы с топливом на фоне ближневосточного кризиса: на многих заправках оно отсутствует, а там, где еще осталось, наблюдаются огромные очереди.
05:08 24.03.2026
 
Жители Таиланда пожаловались на проблемы с топливом на фоне ближневосточного кризиса

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Жители Таиланда и туристы жалуются на проблемы с топливом на фоне ближневосточного кризиса: на многих заправках оно отсутствует, а там, где еще осталось, наблюдаются огромные очереди, выяснило РИА Новости, изучив публикации в соцсетях.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Она отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона, привела к резкому скачку цен на топливо во многих странах и проблемам с его поставками.
"Пару дней назад я ехал на ночном автобусе от Сураттхани до Бангкока. И нашему водителю пришлось заехать на семь заправок, чтобы найти дизельное топливо. На пяти из них ничего не было, а на двух были огромные очереди", - рассказал один из пользователей в комментариях к посту о проблемах с топливом.
В другом комментарии отмечается, что "примерно у 40% АЗС закончилось топливо, или они закрылись".
"Только что проехал путь от Бангкока до Пхукета, и было очень сложно найти (бензин - ред.). Простоял часы в очереди, прежде чем наконец-то его нашел, но разрешили налить 95-го только на 500 бат (примерно 15 долларов - ред.)", - отметил иностранный турист в одной из популярных соцсетей.
Туристы из РФ тоже жалуются на дефицит топлива в Таиланде, выяснило РИА Новости. Например, россиянин Константин рассказал, что ему пришлось объехать четыре заправки на Пхукете.
"Бензина нигде нет", - написал он в одном из русскоязычных пабликов.
На нехватку топлива пожаловался и живущий четыре года в Таиланде блогер.
"Я только что остановился на заправке в Таиланде, и мы не смогли ничего купить. Дизеля нет. На некоторых заправках по пути были огромные очереди, а на других - вообще ничего, потому что нечего было купить. Мы проехали больше 20 заправок, и везде ничего не было, это просто безумие",- рассказал он на видео в соцсетях.
В комментариях под видеороликом некоторые пользователи посоветовали туристам и местным жителям временно воздержаться от поездок на личных автомобилях.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
