В России в 2025 году удвоилось число зарегистрированных перевозчиков такси

2026-03-24T19:28+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Количество зарегистрированных перевозчиков в Федеральной государственной информационной системе легковых такси (ФГИС Такси) выросло на 98% в 2025 году, до почти 337,5 тысячи, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. "В Федеральной государственной информационной системе легковых такси (ФГИС Такси) на конец 2025 зарегистрировано 337 498 перевозчиков. Всего на 31.12.2024 - 169 739 записей. Прирост на конец 2025 года - 98%", - рассказали в пресс-службе министерства. Согласно ежегодному исследованию "Развитие таксомоторной отрасли по итогам 2025 года", опубликованному Международным Евразийским форумом "Такси" (МЕФТ), прошлый год стал для таксомоторной отрасли периодом одновременной адаптации и усиления структурных ограничений. МЕФТ, начиная с 2011 года, ведёт системную экспертно-аналитическую работу, направленную на развитие современного российского такси и городской мобильности. "Рынок продолжал функционировать в условиях внешнеэкономического давления, роста издержек, кадровых ограничений и усложнения регуляторной среды. При этом несмотря на совокупность негативных факторов, таксопарки в целом смогли адаптироваться к изменившимся условиям и продолжили работу, сохранив доступность сервиса для пассажиров", - говорится в исследовании. Уточняется, что по итогам прошлого года количество самозанятых перевозчиков легковых такси выросло на 178% в годовом выражении, до почти 230,9 тысячи. Всего число легковых такси выросло на 48% к 2024 году и составило 1,3 миллиона единиц. В топ-3 марок легковых такси по популярности входят "АвтоВАЗ" (284 тысячи авто), KIA (125,1 тысячи авто) и Hyundai (113 тысячи авто).

https://1prime.ru/20260312/yandeks-868255589.html

