В России расширили список автомобилей, разрешенных для работы в такси
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Перечень локализованных автомобилей для закупки в такси расширен, в список еще вошли Haval Jolion, F7 и F7x, а также модель Tenet Т7, сообщили журналистам в Минпромторге РФ. "Расширен перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утверждённые параметры закона о локализации такси. На основании распоряжения Правительства в список включены модели Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion, Tenet T7", - рассказали в ведомстве. В начале марта Минпромторг РФ уже сообщал об актуализации перечня отечественных автомобилей для закупки в такси. Тогда список пополнили "Москвичи" М70 и М90, UMO 5 и Sollers SF1. Теперь список автомобилей, соответствующих требованиям для закупки в такси, содержит 26 моделей, среди них семь моделей Lada, две - Sollers, по три Evolute и Voyah, шесть моделей "Москвича", электрокроссовер "Яндекса" UMO 5, три модели Haval и одна Tenet. В России с 1 марта действует закон, устанавливающий требования по локализации к автомобилям, которые встают на учет в реестр такси. Теперь для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
