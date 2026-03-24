В России расширили список автомобилей, разрешенных для работы в такси - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260324/taksi-868592468.html
В России расширили список автомобилей, разрешенных для работы в такси
В России расширили список автомобилей, разрешенных для работы в такси - 24.03.2026, ПРАЙМ
В России расширили список автомобилей, разрешенных для работы в такси
Перечень локализованных автомобилей для закупки в такси расширен, в список еще вошли Haval Jolion, F7 и F7x, а также модель Tenet Т7, сообщили журналистам в... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T19:33+0300
2026-03-24T19:33+0300
экономика
бизнес
россия
рф
минпромторг
sollers
яндекс
lada niva legend
https://cdnn.1prime.ru/img/77790/48/777904860_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_8a7d6189d78323f1ffa3f246ad74cf7f.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Перечень локализованных автомобилей для закупки в такси расширен, в список еще вошли Haval Jolion, F7 и F7x, а также модель Tenet Т7, сообщили журналистам в Минпромторге РФ. "Расширен перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утверждённые параметры закона о локализации такси. На основании распоряжения Правительства в список включены модели Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion, Tenet T7", - рассказали в ведомстве. В начале марта Минпромторг РФ уже сообщал об актуализации перечня отечественных автомобилей для закупки в такси. Тогда список пополнили "Москвичи" М70 и М90, UMO 5 и Sollers SF1. Теперь список автомобилей, соответствующих требованиям для закупки в такси, содержит 26 моделей, среди них семь моделей Lada, две - Sollers, по три Evolute и Voyah, шесть моделей "Москвича", электрокроссовер "Яндекса" UMO 5, три модели Haval и одна Tenet. В России с 1 марта действует закон, устанавливающий требования по локализации к автомобилям, которые встают на учет в реестр такси. Теперь для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
https://1prime.ru/20260324/taksi-868591852.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77790/48/777904860_44:0:1457:1060_1920x0_80_0_0_883d970392dd1925ba4ef7ba48673c28.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, минпромторг, sollers, яндекс, lada niva legend
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Минпромторг, Sollers, Яндекс, Lada Niva Legend
19:33 24.03.2026
 
В России расширили список автомобилей, разрешенных для работы в такси

Минпромторг России расширил перечень локализованных автомобилей для закупки в такси

© fotolia.com / LonelyТакси
Такси - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Такси. Архивное фото
© fotolia.com / Lonely
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Перечень локализованных автомобилей для закупки в такси расширен, в список еще вошли Haval Jolion, F7 и F7x, а также модель Tenet Т7, сообщили журналистам в Минпромторге РФ.
"Расширен перечень автомобилей отечественного производства, подпадающих под утверждённые параметры закона о локализации такси. На основании распоряжения Правительства в список включены модели Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion, Tenet T7", - рассказали в ведомстве.
В начале марта Минпромторг РФ уже сообщал об актуализации перечня отечественных автомобилей для закупки в такси. Тогда список пополнили "Москвичи" М70 и М90, UMO 5 и Sollers SF1.
Теперь список автомобилей, соответствующих требованиям для закупки в такси, содержит 26 моделей, среди них семь моделей Lada, две - Sollers, по три Evolute и Voyah, шесть моделей "Москвича", электрокроссовер "Яндекса" UMO 5, три модели Haval и одна Tenet.
Такси - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
В России в 2025 году удвоилось число зарегистрированных перевозчиков такси
19:28
В России с 1 марта действует закон, устанавливающий требования по локализации к автомобилям, которые встают на учет в реестр такси. Теперь для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМинпромторгSollersЯндексLada Niva Legend
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала