В Турции подорожало дизельное топливо
Стоимость литра дизельного топлива на АЗС в Турции выросла во вторник на 9,4%, в Анталье и ряде провинций на востоке Турции она превысила психологическую... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T09:46+0300
СТАМБУЛ, 24 мар - ПРАЙМ. Стоимость литра дизельного топлива на АЗС в Турции выросла во вторник на 9,4%, в Анталье и ряде провинций на востоке Турции она превысила психологическую отметку в 80 лир, передает корреспондент РИА Новости. Литр дизельного топлива в начале недели на АЗС на западе Стамбула стоил около 71,1 лиры (1,6 доллара), ко вторнику он подорожал на 6,6 лиры, до 77,7 лиры (1,75 доллара). При этом на АЗС в туристической Анталье и ряде провинций на востоке Турции, таких как Адыяман, Шанлыурфа, Муш, литр дизтоплива стоит уже более 80 лир (1,8 доллара). Литр 95-го бензина стоит 63 лиры (1,42 доллара), не исключена корректировка цен на этой неделе. Таким образом, с 28 февраля, когда началась эскалация вокруг Ирана, дизельное топливо в Турции в лирах подорожало на 29%, а бензин – на 10,5%, подсчитало РИА Новости. Цены выросли не столь сильно за счет ввода властями Турции механизма "скользящей шкалы" налога. Этот механизм предусматривает корректировку специального налога на потребление (OTV) топливных продуктов в зависимости от изменений цен на нефть, чтобы сдержать резкие колебания цен на внутреннем рынке. Аналогичная мера действовала в Турции до 2021 года. Министр финансов Турции Мехмет Шимшек пояснял, что власти страны в случае резкого роста цен на топливо будут субсидировать до 75% роста цен, направив на это собранные налоги.
https://1prime.ru/20260324/sloveniya-868576166.html
Стоимость литра дизтоплива в Турции превысила отметку в 80 лир
В Словении подорожал бензин
