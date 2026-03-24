Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Володин оценил объем взаимного товарооборота между Россией и Вьетнамом - 24.03.2026, ПРАЙМ
Володин оценил объем взаимного товарооборота между Россией и Вьетнамом
Объем взаимного товарооборота с Вьетнамом составляет 6,3 миллиарда долларов, ьакже растет число туристов, которые выбирают эту страну для отдыха, заявил... | 24.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Объем взаимного товарооборота с Вьетнамом составляет 6,3 миллиарда долларов, ьакже растет число туристов, которые выбирают эту страну для отдыха, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Володин во вторник встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, обсуждалось дальнейшее развитие сотрудничества между странами. "Растет число туристов, которые выбирают Вьетнам для отдыха, количество за прошлый год составило около 690 тысяч человек. Это не предел", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. По его словам, объем взаимного товарооборота с Вьетнамом составляет 6,3 миллиарда долларов. Председатель ГД добавил, что у отношений России и Вьетнама большой потенциал. "Нам надо его использовать, развивая отношения", - подчеркнул Володин. Председатель Госдумы считает, что важно развивать сотрудничество в гуманитарной сфере, в образовании и науке. На сайте палаты парламента также сообщается, что Фам Минь Тинь поддержал Володина и выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерства и сотрудничества по всем направлениям. Премьер-министр назвал председателя Госдумы близким другом Вьетнама. "Хотелось бы еще раз подтвердить, что те искренние чувства, которые народ, Коммунистическая партия и государство Вьетнам питает к России, всегда неизменны", — сказал Фам Минь Тинь, слова которого приводятся в публикации. Он напомнил, что дружба уходит корнями в период борьбы Вьетнама за независимость, в которой страну поддержал Советский Союз.
