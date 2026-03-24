https://1prime.ru/20260324/tovarooborot-868585804.html

Володин оценил объем взаимного товарооборота между Россией и Вьетнамом

2026-03-24T17:07+0300

экономика

туризм

бизнес

вьетнам

вячеслав володин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84106/50/841065032_0:0:2244:1262_1920x0_80_0_0_adf6df241f75c02c494755a25dfe3fc1.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Объем взаимного товарооборота с Вьетнамом составляет 6,3 миллиарда долларов, ьакже растет число туристов, которые выбирают эту страну для отдыха, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Володин во вторник встретился с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем, обсуждалось дальнейшее развитие сотрудничества между странами. "Растет число туристов, которые выбирают Вьетнам для отдыха, количество за прошлый год составило около 690 тысяч человек. Это не предел", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. По его словам, объем взаимного товарооборота с Вьетнамом составляет 6,3 миллиарда долларов. Председатель ГД добавил, что у отношений России и Вьетнама большой потенциал. "Нам надо его использовать, развивая отношения", - подчеркнул Володин. Председатель Госдумы считает, что важно развивать сотрудничество в гуманитарной сфере, в образовании и науке. На сайте палаты парламента также сообщается, что Фам Минь Тинь поддержал Володина и выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерства и сотрудничества по всем направлениям. Премьер-министр назвал председателя Госдумы близким другом Вьетнама. "Хотелось бы еще раз подтвердить, что те искренние чувства, которые народ, Коммунистическая партия и государство Вьетнам питает к России, всегда неизменны", — сказал Фам Минь Тинь, слова которого приводятся в публикации. Он напомнил, что дружба уходит корнями в период борьбы Вьетнама за независимость, в которой страну поддержал Советский Союз.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

