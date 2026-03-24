Экс-советник Трампа заявил о рисках для энергетической безопасности Европы
2026-03-24T02:15+0300
ВАШИНГТОН, 24 мар - ПРАЙМ. Европа сталкивается с серьезными рисками для своей энергетической безопасности в связи с эскалацией конфликта вокруг Ирана, заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
“Я думаю, что на европейском континенте существует огромный риск для энергетической безопасности (из-за конфликта с Ираном - ред.)”, - сообщил Пападопулос.
По его словам, уязвимость Европы в этих условиях усиливается из-за того, что она отказывается от России как от поставщика дешевого природного газа.
Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности возвращения Евросоюза к российской нефти. По его словам, со стороны стран Европы это стало бы разумным выбором.
В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
