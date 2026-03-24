"Это авантюра". На Западе запаниковали из-за угрозы Трампу
2026-03-24T16:42+0300
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп может потерпеть поражение на промежуточных выборах в США из-за ближневосточного конфликта, заявил бельгийский профессор международной политики Дэвид Крикеманс из университета Антверпена, чьи слова приводит VRT NWS."Трамп может проиграть из-за этой авантюры", — предупредил он.Эксперт считает, что глава Белого дома сильно недооценил Иран и теперь не знает, как выйти из этой войны. Крикеманс также предположил, что решение Трампа отложить удары по иранской инфраструктуре могло быть попыткой успокоить нефтяной рынок."Трамп думал, что он задает темп этой войны, но на самом деле сейчас это делает Иран", — подытожил профессор.Промежуточные выборы пройдут в США 3 ноября. На кону будут все мандаты в палате представителей и 35 мест из ста в сенате. Сейчас у республиканцев большинство в обеих палатах конгресса.Вчера американский лидер заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре ИРИ на пять дней.
https://1prime.ru/20260324/ssha-868584453.html
https://1prime.ru/20260324/ugroza-868584314.html
Крикеманс: Трамп может проиграть на промежуточных выборах из-за Ирана