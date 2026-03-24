"Капитуляция" Трампа поразила Запад
2026-03-24T11:16+0300
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Решение президента США Дональд Трамп отложить атаки на энергетические объекты Ирана может быть отвлекающим шагом по отношению к Тегерану, сообщает Berliner Zeitung."Дальнейшее развитие боевых действий покажет, является ли кажущаяся капитуляция Трампа признанием военной неудачи или хитрым ходом, призванным усыпить бдительность Ирана", — отмечается в статье.Вчера лидер США сообщил, что за последние два дня между Америкой и Ираном состоялись очень благоприятные и конструктивные переговоры. Он распорядился, чтобы Пентагон отложил удары по энергетической системе Ирана на пять дней. Иранское Министерство иностранных дел считает, что данное решение Трампа является попыткой снизить цены на энергоносители и выиграть время для подготовки военных действий. Ведомство также подчеркнуло, что несколько стран Ближнего Востока предложили инициативы для снижения напряженности.
https://1prime.ru/20260324/iran-868574229.html
https://1prime.ru/20260324/iran-868573354.html
