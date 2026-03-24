"Капитуляция" Трампа поразила Запад - 24.03.2026, ПРАЙМ
"Капитуляция" Трампа поразила Запад
"Капитуляция" Трампа поразила Запад - 24.03.2026, ПРАЙМ
"Капитуляция" Трампа поразила Запад
Решение президента США Дональд Трамп отложить атаки на энергетические объекты Ирана может быть отвлекающим шагом по отношению к Тегерану, сообщает Berliner... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T11:16+0300
2026-03-24T11:16+0300
иран
дональд трамп
сша
запад
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Решение президента США Дональд Трамп отложить атаки на энергетические объекты Ирана может быть отвлекающим шагом по отношению к Тегерану, сообщает Berliner Zeitung."Дальнейшее развитие боевых действий покажет, является ли кажущаяся капитуляция Трампа признанием военной неудачи или хитрым ходом, призванным усыпить бдительность Ирана", — отмечается в статье.Вчера лидер США сообщил, что за последние два дня между Америкой и Ираном состоялись очень благоприятные и конструктивные переговоры. Он распорядился, чтобы Пентагон отложил удары по энергетической системе Ирана на пять дней. Иранское Министерство иностранных дел считает, что данное решение Трампа является попыткой снизить цены на энергоносители и выиграть время для подготовки военных действий. Ведомство также подчеркнуло, что несколько стран Ближнего Востока предложили инициативы для снижения напряженности.
https://1prime.ru/20260324/iran-868574229.html
https://1prime.ru/20260324/iran-868573354.html
иран
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
иран, дональд трамп, сша, запад
ИРАН, Дональд Трамп, США, ЗАПАД
11:16 24.03.2026
 
"Капитуляция" Трампа поразила Запад

BZ: "капитуляция" Трампа может быть уловкой для усыпления бдительности Тегерана

МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Решение президента США Дональд Трамп отложить атаки на энергетические объекты Ирана может быть отвлекающим шагом по отношению к Тегерану, сообщает Berliner Zeitung.
"Дальнейшее развитие боевых действий покажет, является ли кажущаяся капитуляция Трампа признанием военной неудачи или хитрым ходом, призванным усыпить бдительность Ирана", — отмечается в статье.
Акция против ударов по Ирану в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
СМИ: США тайно выбрали нового кандидата на пост главы Ирана
07:28
Вчера лидер США сообщил, что за последние два дня между Америкой и Ираном состоялись очень благоприятные и конструктивные переговоры. Он распорядился, чтобы Пентагон отложил удары по энергетической системе Ирана на пять дней.
Иранское Министерство иностранных дел считает, что данное решение Трампа является попыткой снизить цены на энергоносители и выиграть время для подготовки военных действий.
Ведомство также подчеркнуло, что несколько стран Ближнего Востока предложили инициативы для снижения напряженности.
Воинствующий Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
"Легкая прогулка": на Западе поразились новому ходу Трампа по Ирану
07:04
 
ИРАНДональд ТрампСШАЗАПАД
 
 
