https://1prime.ru/20260324/turisty-868585273.html

Российские туристы стали более активно бронировать туры в Грузию

2026-03-24T16:48+0300

экономика

бизнес

туризм

россия

грузия

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/70/841377001_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_0e88457885c92b2731cfc47fb253f78d.jpg

ТБИЛИСИ, 24 мар — ПРАЙМ. Российские туристы стали более активно бронировать туры в Грузию на март, апрель и май, наблюдается рост числа более платежеспособных путешественников, сообщил РИА Новости представитель в грузинском турагентстве Tripzy. "Не могу сказать, что поток резко увеличился, но по сравнению с прошлым годом есть разница, российские туристы начали активно бронировать на март, апрель месяцы и майские праздники", - сказали в компании. По словам представителя, в этом сезоне преобладают индивидуальные туристы, тогда как групповые поездки встречаются реже. Это влияет на формат спроса — увеличивается интерес к персонализированным услугам, авторским турам и более комфортному размещению. "По сравнению с прошлым годом структура потока российских туристов в Грузию изменилась: заметно увеличилась доля высокобюджетных путешественников, которые чаще выбирают индивидуальные поездки, более комфортное размещение. В сравнении с текущим годом, в прошлом году ситуация в стране была иной, что отразилось и на туристическом потоке", - добавили в Tripzy.

https://1prime.ru/20260324/ator-868578573.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

