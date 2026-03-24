Российские туристы стали более активно бронировать туры в Грузию
2026-03-24T16:48+0300
ТБИЛИСИ, 24 мар — ПРАЙМ. Российские туристы стали более активно бронировать туры в Грузию на март, апрель и май, наблюдается рост числа более платежеспособных путешественников, сообщил РИА Новости представитель в грузинском турагентстве Tripzy. "Не могу сказать, что поток резко увеличился, но по сравнению с прошлым годом есть разница, российские туристы начали активно бронировать на март, апрель месяцы и майские праздники", - сказали в компании. По словам представителя, в этом сезоне преобладают индивидуальные туристы, тогда как групповые поездки встречаются реже. Это влияет на формат спроса — увеличивается интерес к персонализированным услугам, авторским турам и более комфортному размещению. "По сравнению с прошлым годом структура потока российских туристов в Грузию изменилась: заметно увеличилась доля высокобюджетных путешественников, которые чаще выбирают индивидуальные поездки, более комфортное размещение. В сравнении с текущим годом, в прошлом году ситуация в стране была иной, что отразилось и на туристическом потоке", - добавили в Tripzy.
