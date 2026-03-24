Российские туристы стали более активно бронировать туры в Грузию - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260324/turisty-868585273.html
Российские туристы стали более активно бронировать туры в Грузию
экономика
бизнес
туризм
россия
грузия
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/70/841377001_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_0e88457885c92b2731cfc47fb253f78d.jpg
https://1prime.ru/20260324/ator-868578573.html
грузия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/70/841377001_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_fd64dbf30510cadccbdfe645526da631.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
16:48 24.03.2026
 
Российские туристы стали более активно бронировать туры в Грузию

Tripzy: россияне стали активнее бронировать туры в Грузию на март, апрель и май

Вид на Тбилиси, Грузия. Архивное фото
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТБИЛИСИ, 24 мар — ПРАЙМ. Российские туристы стали более активно бронировать туры в Грузию на март, апрель и май, наблюдается рост числа более платежеспособных путешественников, сообщил РИА Новости представитель в грузинском турагентстве Tripzy.
"Не могу сказать, что поток резко увеличился, но по сравнению с прошлым годом есть разница, российские туристы начали активно бронировать на март, апрель месяцы и майские праздники", - сказали в компании.
По словам представителя, в этом сезоне преобладают индивидуальные туристы, тогда как групповые поездки встречаются реже. Это влияет на формат спроса — увеличивается интерес к персонализированным услугам, авторским турам и более комфортному размещению.
"По сравнению с прошлым годом структура потока российских туристов в Грузию изменилась: заметно увеличилась доля высокобюджетных путешественников, которые чаще выбирают индивидуальные поездки, более комфортное размещение. В сравнении с текущим годом, в прошлом году ситуация в стране была иной, что отразилось и на туристическом потоке", - добавили в Tripzy.
Гавань в старой части города Анталья - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
Россия лидирует по динамике турпотока в Турцию
11:44
 
ЭкономикаБизнесТуризмРОССИЯГРУЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала