https://1prime.ru/20260324/turtsija-868573805.html

Источник: цены на золото в Турции снижаются

Цены на золото в Турции снижаются на фоне фиксации прибыли инвесторами и смены рыночных ожиданий, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков Турции. | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T07:17+0300

рынок

экономика

мировая экономика

турция

иран

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868573805.jpg?1774325872

АНКАРА, 24 мар - ПРАЙМ. Цены на золото в Турции снижаются на фоне фиксации прибыли инвесторами и смены рыночных ожиданий, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков Турции. В марте стоимость грамма золота в Турции колебалась в диапазоне примерно 6,8-7,5 тысячи лир (около 155–170 долларов по курсу),опускаясь с локальных максимумов к уровням около 7,2-7,3 тысячи лир за грамм (примерно 164-166 долларов), что соответствует снижению на несколько процентов от пиковых значений. Текущие котировки также держатся вблизи отметки 7,3 тысячи лир за грамм (около 166 долларов), отражая сохраняющуюся волатильность рынка. Пик цены на грамм золота был зафиксирован сразу после начала конфликта вокруг Ирана - 8,350 лир (189 долларов). "Инвесторы начали фиксировать прибыль и переориентироваться на более рискованные активы, что оказало давление на цены. Падение цен произошло на фоне того, что ожидания снижения ставок уже были заложены в цене золота, из-за чего часть участников рынка начала распродажи. Дополнительным фактором стало усиление интереса к активам с более высокой доходностью", - сообщил собеседник агентства. Источник РИА Новости также указал, что подобные движения отражают изменение рыночных ожиданий и перераспределение капитала между защитными и рискованными инструментами. Интерес к золоту в Турции традиционно высок. Драгоценный металл воспринимается как один из самых надежных инструментов сбережения на фоне инфляции и колебаний национальной валюты. Золото активно используется не только как инвестиционный актив, но и как форма семейных накоплений - его дарят на свадьбах и хранят "на черный день", что усиливает внутренний спрос в периоды нестабильности. Объем золота, находящегося у граждан Турции вне финансовой системы и часто называемого "золотом под матрасом", оценивается примерно в 600 миллиардов долларов, сообщила ранее турецкая газета Milliyet со ссылкой на заявление главы турецкого ЦБ Фатиха Карахана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

