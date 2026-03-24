Источник: цены на золото в Турции снижаются - 24.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260324/turtsija-868573805.html
Источник: цены на золото в Турции снижаются
Источник: цены на золото в Турции снижаются - 24.03.2026, ПРАЙМ
Источник: цены на золото в Турции снижаются
Цены на золото в Турции снижаются на фоне фиксации прибыли инвесторами и смены рыночных ожиданий, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков Турции. | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T07:17+0300
2026-03-24T07:17+0300
рынок
экономика
мировая экономика
турция
иран
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868573805.jpg?1774325872
АНКАРА, 24 мар - ПРАЙМ. Цены на золото в Турции снижаются на фоне фиксации прибыли инвесторами и смены рыночных ожиданий, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков Турции. В марте стоимость грамма золота в Турции колебалась в диапазоне примерно 6,8-7,5 тысячи лир (около 155–170 долларов по курсу),опускаясь с локальных максимумов к уровням около 7,2-7,3 тысячи лир за грамм (примерно 164-166 долларов), что соответствует снижению на несколько процентов от пиковых значений. Текущие котировки также держатся вблизи отметки 7,3 тысячи лир за грамм (около 166 долларов), отражая сохраняющуюся волатильность рынка. Пик цены на грамм золота был зафиксирован сразу после начала конфликта вокруг Ирана - 8,350 лир (189 долларов). "Инвесторы начали фиксировать прибыль и переориентироваться на более рискованные активы, что оказало давление на цены. Падение цен произошло на фоне того, что ожидания снижения ставок уже были заложены в цене золота, из-за чего часть участников рынка начала распродажи. Дополнительным фактором стало усиление интереса к активам с более высокой доходностью", - сообщил собеседник агентства. Источник РИА Новости также указал, что подобные движения отражают изменение рыночных ожиданий и перераспределение капитала между защитными и рискованными инструментами. Интерес к золоту в Турции традиционно высок. Драгоценный металл воспринимается как один из самых надежных инструментов сбережения на фоне инфляции и колебаний национальной валюты. Золото активно используется не только как инвестиционный актив, но и как форма семейных накоплений - его дарят на свадьбах и хранят "на черный день", что усиливает внутренний спрос в периоды нестабильности. Объем золота, находящегося у граждан Турции вне финансовой системы и часто называемого "золотом под матрасом", оценивается примерно в 600 миллиардов долларов, сообщила ранее турецкая газета Milliyet со ссылкой на заявление главы турецкого ЦБ Фатиха Карахана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
турция
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мировая экономика, турция, иран, сша
Рынок, Экономика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, ИРАН, США
07:17 24.03.2026
 
Источник: цены на золото в Турции снижаются

Золото в Турции дешевеет на фоне фиксации прибыли инвесторами и смены рыночных ожиданий

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АНКАРА, 24 мар - ПРАЙМ. Цены на золото в Турции снижаются на фоне фиксации прибыли инвесторами и смены рыночных ожиданий, сообщил РИА Новости источник в одном из госбанков Турции.
В марте стоимость грамма золота в Турции колебалась в диапазоне примерно 6,8-7,5 тысячи лир (около 155–170 долларов по курсу),опускаясь с локальных максимумов к уровням около 7,2-7,3 тысячи лир за грамм (примерно 164-166 долларов), что соответствует снижению на несколько процентов от пиковых значений. Текущие котировки также держатся вблизи отметки 7,3 тысячи лир за грамм (около 166 долларов), отражая сохраняющуюся волатильность рынка. Пик цены на грамм золота был зафиксирован сразу после начала конфликта вокруг Ирана - 8,350 лир (189 долларов).
"Инвесторы начали фиксировать прибыль и переориентироваться на более рискованные активы, что оказало давление на цены. Падение цен произошло на фоне того, что ожидания снижения ставок уже были заложены в цене золота, из-за чего часть участников рынка начала распродажи. Дополнительным фактором стало усиление интереса к активам с более высокой доходностью", - сообщил собеседник агентства.
Источник РИА Новости также указал, что подобные движения отражают изменение рыночных ожиданий и перераспределение капитала между защитными и рискованными инструментами.
Интерес к золоту в Турции традиционно высок. Драгоценный металл воспринимается как один из самых надежных инструментов сбережения на фоне инфляции и колебаний национальной валюты. Золото активно используется не только как инвестиционный актив, но и как форма семейных накоплений - его дарят на свадьбах и хранят "на черный день", что усиливает внутренний спрос в периоды нестабильности. Объем золота, находящегося у граждан Турции вне финансовой системы и часто называемого "золотом под матрасом", оценивается примерно в 600 миллиардов долларов, сообщила ранее турецкая газета Milliyet со ссылкой на заявление главы турецкого ЦБ Фатиха Карахана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
 
ЭкономикаРынокМировая экономикаТУРЦИЯИРАНСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала