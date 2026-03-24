Программа развития угольной отрасли будет готова в ближайшие недели - 24.03.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Программа развития угольной отрасли будет готова в ближайшие недели
Программа развития угольной отрасли будет готова в ближайшие недели - 24.03.2026, ПРАЙМ
Программа развития угольной отрасли будет готова в ближайшие недели
Программа развития угольной отрасли России до 2050 года будет готова в ближайшие недели, сейчас идет процесс обсуждения разногласий на площадке правительства,... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T18:12+0300
2026-03-24T18:12+0300
энергетика
россия
рф
михаил мишустин
антон силуанов
уголь
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Программа развития угольной отрасли России до 2050 года будет готова в ближайшие недели, сейчас идет процесс обсуждения разногласий на площадке правительства, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов. "У нас есть ряд разногласий, которые мы сейчас снимаем с нашими отраслевыми министерствами, с регионами, сейчас программу передали в правительство. Мы уже на площадке правительства снимаем эти разногласия. В ближайшие недели все будет уже окончательно готово", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. В рамках программы разработано три сценария развития угольной отрасли, в том числе позитивный и стресс-сценарий, также рассказал замминистра. В программе заложен рост добычи и экспорта угля, а также учитываются прогнозы по убыточности отрасли и оказание мер поддержки для компаний. Ранее во вторник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ продлило отсрочку уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли до 30 апреля. А погашать задолженность компании смогут равными частями ежемесячно с мая до конца ноября. Весной прошлого года кабмин утвердил решение об общих мерах поддержки угольной отрасли, действие которых было продлено до 1 марта 2026 года. Среди них - отсрочка выплаты НДПИ и страховых взносов, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым.
рф
россия, рф, михаил мишустин, антон силуанов, уголь
Энергетика, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, уголь
18:12 24.03.2026
 
Программа развития угольной отрасли будет готова в ближайшие недели

Минэнерго: программу развития угольной отрасли РФ до 2050 г сформируют в ближайшие недели

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Программа развития угольной отрасли России до 2050 года будет готова в ближайшие недели, сейчас идет процесс обсуждения разногласий на площадке правительства, заявил журналистам замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов.
"У нас есть ряд разногласий, которые мы сейчас снимаем с нашими отраслевыми министерствами, с регионами, сейчас программу передали в правительство. Мы уже на площадке правительства снимаем эти разногласия. В ближайшие недели все будет уже окончательно готово", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
В рамках программы разработано три сценария развития угольной отрасли, в том числе позитивный и стресс-сценарий, также рассказал замминистра. В программе заложен рост добычи и экспорта угля, а также учитываются прогнозы по убыточности отрасли и оказание мер поддержки для компаний.
Ранее во вторник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ продлило отсрочку уплаты налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли до 30 апреля. А погашать задолженность компании смогут равными частями ежемесячно с мая до конца ноября.
Весной прошлого года кабмин утвердил решение об общих мерах поддержки угольной отрасли, действие которых было продлено до 1 марта 2026 года. Среди них - отсрочка выплаты НДПИ и страховых взносов, возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность. Также есть адресные меры, назначением которых занимается подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым.
Минэнерго прогнозирует рост сальдированного убытка угольных компаний
ЭнергетикаРОССИЯРФМихаил МишустинАнтон Силуановуголь
 
 
