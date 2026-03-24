https://1prime.ru/20260324/ugroza-868584314.html

"Будьте готовы". На Западе рассказали об угрозе на границе с Россией

"Будьте готовы". На Западе рассказали об угрозе на границе с Россией - 24.03.2026, ПРАЙМ

"Будьте готовы". На Западе рассказали об угрозе на границе с Россией

Финляндия становится все более опасным государством из-за своей антироссийской политики, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T16:39+0300

2026-03-24T16:39+0300

2026-03-24T16:39+0300

мировая экономика

запад

финляндия

владимир путин

bloomberg

нато

москва

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg

МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Финляндия становится все более опасным государством из-за своей антироссийской политики, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Будьте готовы, Финляндия постепенно становится более опасной из-за политики действующей власти против России", — написал он в социальной сети X.Так он прокомментировал репортаж Bloomberg о подготовке своей страны к возможной войне с Россией.В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://1prime.ru/20260323/krym-868568624.html

https://1prime.ru/20260323/rossiya-868567700.html

запад

финляндия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, финляндия, владимир путин, bloomberg, нато, москва, общество