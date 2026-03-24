"Сделки не будет!": на Украине высказались после слов Рютте о Зеленском
2026-03-24T07:22+0300
МОСКВА, 24 марта — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, в своем YouTube-канале выразил мнение, что слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о предполагаемой готовности Владимира Зеленского заключить соглашение с Россией были раздуты для привлечения внимания Дональда Трампа. "Сделки не будет! Это надо понимать и учитывать Украине обязательно. Народ должен знать, что Зеленский просто играет на публику, пользуясь тем, что Рютте его слова доносит до Трампа", — предупредил он.Эксперт выразил мнение, что президент Украины старается вновь привлечь внимание США, так как американский лидер сосредоточил свои усилия на иранском направлении. "Зеленский, как говорится, в своем амплуа опять пытается развести на деньги. Опять он начал эту игру", — подытожил Соскин.Вчера в интервью CBS Марк Рютте упомянул, что Зеленский якобы выразил ему желание заключить договор с Москвой. Между тем, Зеленский уже неоднократно сорвал мирные инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Президент США, в свою очередь, выразил удивление нежеланием украинского лидера искать соглашение с Россией. Россия не раз подчеркивала готовность к мирным переговорам по разрешению украинского кризиса, ссылаясь на договорённости, достигнутые президентами России и США на саммите в Аляске, включая вопрос ликвидации угроз российской национальной безопасности.
https://1prime.ru/20260323/ukraina-868547912.html
https://1prime.ru/20260322/zelenskiy-868541165.html
https://1prime.ru/20260320/zelenskiy-868494989.html
Соскин: слова Рютте о готовности Зеленского к сделке являются уловкой для США