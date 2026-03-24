"Сделки не будет!": на Украине высказались после слов Рютте о Зеленском - 24.03.2026, ПРАЙМ
"Сделки не будет!": на Украине высказались после слов Рютте о Зеленском
"Сделки не будет!": на Украине высказались после слов Рютте о Зеленском

Соскин: слова Рютте о готовности Зеленского к сделке являются уловкой для США

МОСКВА, 24 марта — ПРАЙМ. Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, в своем YouTube-канале выразил мнение, что слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о предполагаемой готовности Владимира Зеленского заключить соглашение с Россией были раздуты для привлечения внимания Дональда Трампа.
"Сделки не будет! Это надо понимать и учитывать Украине обязательно. Народ должен знать, что Зеленский просто играет на публику, пользуясь тем, что Рютте его слова доносит до Трампа", — предупредил он.
Эксперт выразил мнение, что президент Украины старается вновь привлечь внимание США, так как американский лидер сосредоточил свои усилия на иранском направлении.
"Зеленский, как говорится, в своем амплуа опять пытается развести на деньги. Опять он начал эту игру", — подытожил Соскин.
Вчера в интервью CBS Марк Рютте упомянул, что Зеленский якобы выразил ему желание заключить договор с Москвой. Между тем, Зеленский уже неоднократно сорвал мирные инициативы по урегулированию ситуации на Украине. Президент США, в свою очередь, выразил удивление нежеланием украинского лидера искать соглашение с Россией.
Россия не раз подчеркивала готовность к мирным переговорам по разрешению украинского кризиса, ссылаясь на договорённости, достигнутые президентами России и США на саммите в Аляске, включая вопрос ликвидации угроз российской национальной безопасности.
