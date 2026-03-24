"Уже агония": в ЕС раскрыли, что произошло с Зеленским из-за хода Орбана - 24.03.2026, ПРАЙМ
"Уже агония": в ЕС раскрыли, что произошло с Зеленским из-за хода Орбана
2026-03-24T07:35+0300
МОСКВА, 24 марта — ПРАЙМ. Кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале выразил мнение, что Владимир Зеленский недоволен Европой из-за ее неспособности преодолеть венгерское вето на кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. "Европа сейчас уперлась в Венгрию, которая успешно блокирует инициативы Брюсселя и Зеленского. Это его чертовски злит, потому что на Киев не остается времени и сил. Это уже агония режима", — сказал он.Эксперт подчеркивает, что Зеленский игнорирует тот факт, что Орбан в первую очередь заботится об интересах Венгрии и не обязан учитывать желания Киева. "Я считаю это полнейшей и абсолютной глупостью. И то, как Зеленский пытается давить на Венгрию, жалуясь Брюсселю, напоминает мне о том, что Киев пора остановить. Другого пути у нас нет", — резюмировал Христофору.Ранее Европейский Союз опубликовал документ, в котором говорится, что Венгрия и Словакия не поддержали окончательные выводы саммита ЕС, касающиеся Украины. Орбан заявил, что Будапешт поддержит Украину, если она прекратит блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба". 18 февраля Будапешт приостановил поставки дизельного топлива на Украину, а 20 февраля заблокировал предоставление кредита от Евросоюза на 90 миллиардов евро до восстановления транзита нефти из России. Согласно словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, эти действия были ответом на угрозы со стороны Киева, который, по политическим причинам, не возобновляет транзит, создавая риск энергетического кризиса и пытаясь повлиять на предстоящие выборы в апреле.
07:35 24.03.2026
 
"Уже агония": в ЕС раскрыли, что произошло с Зеленским из-за хода Орбана

Христофору: Зеленский зол на ЕС за неспособность повлиять на Орбана

