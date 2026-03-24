Решение США по Донбассу вызвало панику на Украине

Киев может остаться без поддержки США, если откажется вывести свои войска из Донбасса, сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники. | 24.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Киев может остаться без поддержки США, если откажется вывести свои войска из Донбасса, сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники. "Американцы не видят, где мы можем договориться по главному вопросу. И это может заставить их вообще выйти из процесса, переключиться на Иран, на свои выборы и так далее. Они даже готовы на реальные гарантии безопасности для нас, если мы выйдем из Донбасса", — сказал собеседник издания.По данным издания, вероятность потери поддержки Вашингтона сейчас кажется более вероятной, чем когда-либо за все годы конфликта на Украине. "Перспективы остаться без поддержки США и с не самым стабильным партнером в виде ЕС заставляют Киев искать варианты, как протянуть ближайшие годы в условиях, когда деньги есть только на несколько месяцев", — отмечается в публикации.Владимир Зеленский 24 февраля резко отказался вывести украинские войска из Донбасса в рамках мирного урегулирования. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января заявил, что настаивает на выводе украинских вооруженных сил с территории Донбасса, это является ключевым условием для российской стороны. Советник российского лидера Юрий Ушаков также подчеркнул, что вывод украинских войск из региона является важной частью всего мирного процесса.

https://1prime.ru/20260323/kiev-868568780.html

