Банк России установил официальные курсы валют на среду

Банк России установил официальные курсы валют на среду - 24.03.2026, ПРАЙМ

Банк России установил официальные курсы валют на среду

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 14,38 копейки относительно вторника, до 11,7271 рубля, доллара - на 91,59 копейки, до... | 24.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-24T17:42+0300

2026-03-24T17:42+0300

2026-03-24T17:42+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 14,38 копейки относительно вторника, до 11,7271 рубля, доллара - на 91,59 копейки, до 80,9604 рубля, евро - на 80,17 копейки, до 93,9247 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

рф

сша

рынок, рф, сша, банк россия, финансы