https://1prime.ru/20260324/valyuta-868587112.html
Банк России установил официальные курсы валют на среду
2026-03-24T17:42+0300
банк россии
рынок
рф
сша
банк россия
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/76322/39/763223973_0:195:4369:2652_1920x0_80_0_0_3ed76abbd0d16c1ff721b4da96b14b31.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 14,38 копейки относительно вторника, до 11,7271 рубля, доллара - на 91,59 копейки, до 80,9604 рубля, евро - на 80,17 копейки, до 93,9247 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76322/39/763223973_0:0:3883:2912_1920x0_80_0_0_74ae3e105c593e56948f31d0047219f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
