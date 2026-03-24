В Великобритании произошел массовый сбой в работе карт Visa

2026-03-24T20:52+0300

ЛОНДОН, 24 мар - ПРАЙМ. Массовый сбой в работе карт Visa произошел в Великобритании, выяснило РИА Новости на основе данных специализированных платформ. Как свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, сбой начался после 15.26 по местному времени (18.26 мск). Пик сообщений пришелся на 15.56, в это время было зафиксировано 92 сбоя. Через час было зафиксировано 65 сбоев. О сбоях также сообщили пользователи сайта отслеживания работы приложений Statusgator. "Все платежи по картам отклоняются", - написал пользователь из Шотландии. Еще один пользователь сообщил о "полном сбое в работе платежных терминалов в магазинах Costco". Один покупатель из Манчестера заявил газете Daily Star, что его карта Visa не сработала на кассе кофейни Costa. В феврале британские банки провели встречу для обдумывания разработки суверенной альтернативы Visa и Mastercard из-за опасений по поводу способности властей США отключить платежные системы. На данный момент около 95% транзакций в Великобритании производятся при использовании этих платежных систем.

