Иранские военные атаковали базы США на Ближнем Востоке

Иранские военные атаковали базы США на Ближнем Востоке, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), охарактеризовав заявления президента США Дональда...

2026-03-24T00:02+0300

ТЕГЕРАН, 23 мар - ПРАЙМ. Иранские военные атаковали базы США на Ближнем Востоке, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), охарактеризовав заявления президента США Дональда Трампа как "противоречивые" и представляющие "психологическую операцию". Ранее Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. МИД Ирана опроверг переговоры, заявив, что получил лишь послания о желании Вашингтона начать диалог. "Успешно была проведена 77-я волна операции "Правдивое обещание 4", против целей сионистского врага в северной, центральной и южной части оккупированных территорий..., а также против баз армии США, в том числе Али ас-Салем (Кувейт - ред.), Аль-Хардж (Саудовская Аравия - ред.), Аль-Дафра (ОАЭ - ред.)", - говорится в заявлении КСИР, которое опубликовало агентство IRNA. Корпус стражей отметил "противоречивое поведение" президента США, указав, что оно не отвлечет от продолжения боевых действий, а само заявление является "психологической операцией" Трампа. "Решительное сопротивление продолжится, оставаясь ключом к победе", - заявили в КСИР. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

