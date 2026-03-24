https://1prime.ru/20260324/voennye-868569458.html
Иранские военные атаковали базы США на Ближнем Востоке
Иранские военные атаковали базы США на Ближнем Востоке - 24.03.2026, ПРАЙМ
Иранские военные атаковали базы США на Ближнем Востоке
Иранские военные атаковали базы США на Ближнем Востоке, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), охарактеризовав заявления президента США Дональда... | 24.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-24T00:02+0300
2026-03-24T00:02+0300
2026-03-24T00:02+0300
общество
мировая экономика
экономика
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
ксир
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868569458.jpg?1774299776
ТЕГЕРАН, 23 мар - ПРАЙМ. Иранские военные атаковали базы США на Ближнем Востоке, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), охарактеризовав заявления президента США Дональда Трампа как "противоречивые" и представляющие "психологическую операцию".
Ранее Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. МИД Ирана опроверг переговоры, заявив, что получил лишь послания о желании Вашингтона начать диалог.
"Успешно была проведена 77-я волна операции "Правдивое обещание 4", против целей сионистского врага в северной, центральной и южной части оккупированных территорий..., а также против баз армии США, в том числе Али ас-Салем (Кувейт - ред.), Аль-Хардж (Саудовская Аравия - ред.), Аль-Дафра (ОАЭ - ред.)", - говорится в заявлении КСИР, которое опубликовало агентство IRNA.
Корпус стражей отметил "противоречивое поведение" президента США, указав, что оно не отвлечет от продолжения боевых действий, а само заявление является "психологической операцией" Трампа.
"Решительное сопротивление продолжится, оставаясь ключом к победе", - заявили в КСИР.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
сша
иран
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, ксир, мид
Общество , Мировая экономика, Экономика, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, КСИР, МИД
Иранские военные атаковали базы США на Ближнем Востоке
КСИР: иранские военные атаковали базы США на Ближнем Востоке
ТЕГЕРАН, 23 мар - ПРАЙМ. Иранские военные атаковали базы США на Ближнем Востоке, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), охарактеризовав заявления президента США Дональда Трампа как "противоречивые" и представляющие "психологическую операцию".
Ранее Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. МИД Ирана опроверг переговоры, заявив, что получил лишь послания о желании Вашингтона начать диалог.
"Успешно была проведена 77-я волна операции "Правдивое обещание 4", против целей сионистского врага в северной, центральной и южной части оккупированных территорий..., а также против баз армии США, в том числе Али ас-Салем (Кувейт - ред.), Аль-Хардж (Саудовская Аравия - ред.), Аль-Дафра (ОАЭ - ред.)", - говорится в заявлении КСИР, которое опубликовало агентство IRNA.
Корпус стражей отметил "противоречивое поведение" президента США, указав, что оно не отвлечет от продолжения боевых действий, а само заявление является "психологической операцией" Трампа.
"Решительное сопротивление продолжится, оставаясь ключом к победе", - заявили в КСИР.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.