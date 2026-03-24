Volkswagen отзывает почти сто тысяч электромобилей во всем мире

2026-03-24T18:04+0300

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Автоконцерн Volkswagen отзывает почти 100 тысяч электромобилей по всему миру, из которых 28 тысяч в Германии, из-за риска возгорания, сообщает газета Frankfurter Rundschau. "Автопроизводитель из Вольфсбурга вынужден отозвать почти 100 тысяч электромобилей по всему миру. Причина: неисправные аккумуляторные модули, которые в худшем случае могут загореться", - пишет издание. Согласно базе данных федерального управления автомобильного транспорта Германии, отзыву подлежат 74 579 автомобилей моделей VW ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz и ID. Buzz Cargo, а также 19 452 автомобиля Cupra Born. В Германии около 28 тысяч автомобилей необходимо отправить в ремонтные мастерские: 22 182 электромобиля VW и 5976 автомобилей испанской сестринской марки Cupra. Отзыву подлежат автомобили, произведенные в период с 7 февраля 2022 года по 23 августа 2024 года. "Модули в высоковольтной батарее, не соответствующие спецификации, могут привести к снижению запаса хода и включению желтого индикатора. Существует опасность возгорания", - говорится в сообщении об отзыве.

бизнес, германия, volkswagen