Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Volkswagen отзывает почти сто тысяч электромобилей во всем мире - 24.03.2026, ПРАЙМ
Volkswagen отзывает почти сто тысяч электромобилей во всем мире
Volkswagen отзывает почти сто тысяч электромобилей во всем мире - 24.03.2026, ПРАЙМ
Volkswagen отзывает почти сто тысяч электромобилей во всем мире
Автоконцерн Volkswagen отзывает почти 100 тысяч электромобилей по всему миру, из которых 28 тысяч в Германии, из-за риска возгорания, сообщает газета...
2026-03-24T18:04+0300
2026-03-24T18:04+0300
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Автоконцерн Volkswagen отзывает почти 100 тысяч электромобилей по всему миру, из которых 28 тысяч в Германии, из-за риска возгорания, сообщает газета Frankfurter Rundschau. "Автопроизводитель из Вольфсбурга вынужден отозвать почти 100 тысяч электромобилей по всему миру. Причина: неисправные аккумуляторные модули, которые в худшем случае могут загореться", - пишет издание. Согласно базе данных федерального управления автомобильного транспорта Германии, отзыву подлежат 74 579 автомобилей моделей VW ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz и ID. Buzz Cargo, а также 19 452 автомобиля Cupra Born. В Германии около 28 тысяч автомобилей необходимо отправить в ремонтные мастерские: 22 182 электромобиля VW и 5976 автомобилей испанской сестринской марки Cupra. Отзыву подлежат автомобили, произведенные в период с 7 февраля 2022 года по 23 августа 2024 года. "Модули в высоковольтной батарее, не соответствующие спецификации, могут привести к снижению запаса хода и включению желтого индикатора. Существует опасность возгорания", - говорится в сообщении об отзыве.
18:04 24.03.2026
 
Volkswagen отзывает почти сто тысяч электромобилей во всем мире

Frankfurter Rundschau: Volkswagen отзывает сто тысяч электромобилей из-за риска возгорания

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭмблема Volkswagen
Эмблема Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2026
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Автоконцерн Volkswagen отзывает почти 100 тысяч электромобилей по всему миру, из которых 28 тысяч в Германии, из-за риска возгорания, сообщает газета Frankfurter Rundschau.
"Автопроизводитель из Вольфсбурга вынужден отозвать почти 100 тысяч электромобилей по всему миру. Причина: неисправные аккумуляторные модули, которые в худшем случае могут загореться", - пишет издание.
Согласно базе данных федерального управления автомобильного транспорта Германии, отзыву подлежат 74 579 автомобилей моделей VW ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz и ID. Buzz Cargo, а также 19 452 автомобиля Cupra Born.
В Германии около 28 тысяч автомобилей необходимо отправить в ремонтные мастерские: 22 182 электромобиля VW и 5976 автомобилей испанской сестринской марки Cupra. Отзыву подлежат автомобили, произведенные в период с 7 февраля 2022 года по 23 августа 2024 года.
"Модули в высоковольтной батарее, не соответствующие спецификации, могут привести к снижению запаса хода и включению желтого индикатора. Существует опасность возгорания", - говорится в сообщении об отзыве.
