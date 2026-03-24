Женщина должна сама принимать решение об аборте, заявил Володин - 24.03.2026, ПРАЙМ
Женщина должна сама принимать решение об аборте, заявил Володин
Володин: женщина сама должна принимать решение об аборте, исходя из ситуации

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Женщина должна сама принимать решение об аборте, исходя из собственной ситуации, это самый верный подход, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Тема абортов - это тоже тема очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение. Захочет она - посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает. Вот если из этого будем исходить, наверное, это самый правильный подход ", - сказал Володин в ходе пленарного заседания ГД.
По его словам, задача депутатов Госдумы состоит в том, чтобы помочь создать условия, чтобы такое решение состоялось в пользу ребенка.
"Пускай она решение примет, исходя из той ситуации, какая у нее сложилась", - добавил он.
Председатель Госдумы также отметил, что в таком вопросе не должно быть никакого давления. Кроме того, он призвал не создавать тревожную атмосферу.
"Только через любовь, через уважение, а там как Господь сподобит", - подчеркнул он.
 
