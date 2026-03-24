"Оказался на передовой". Произошедшее на Украине ужаснуло Германию
2026-03-24T21:35+0300
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Усиливающиеся на Украине конфликты между теми, кто избегает призыва, и теми, кто участвует в боевых действиях, могут привести к затяжному социальному кризису, сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на экспертов. "На Украине все заметнее обостряется негласный конфликт между теми, кто оказался на передовой, и теми, кто старается уклониться от мобилизации. Напряжение растет в семьях, в рабочих коллективах и в обществе", — говорится в публикации.Издание подчеркивает, что увеличивающаяся дистанция между бойцами и теми, кто старается избежать призыва, создает долгосрочные риски для социального единства даже после завершения военного конфликта. В последнее время киевские власти испытывают нехватку личного состава в ВСУ, а силовые меры, предпринимаемые сотрудниками военкоматов для задержания подлежащих мобилизации, постоянно приводят к скандалам и вызывают общественное недовольство. На этом фоне мужчины призывного возраста на Украине стремятся избежать мобилизации всеми возможными способами: незаконно покидают страну, совершают поджоги военкоматов, укрываются в своих домах и избегают появления на улице.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
BZ: конфликты между солдатами ВСУ и уклонистами раскалывают украинское общество