"Оказался на передовой". Произошедшее на Украине ужаснуло Германию - 24.03.2026, ПРАЙМ
"Оказался на передовой". Произошедшее на Украине ужаснуло Германию
21:35 24.03.2026
 
"Оказался на передовой". Произошедшее на Украине ужаснуло Германию

BZ: конфликты между солдатами ВСУ и уклонистами раскалывают украинское общество

МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Усиливающиеся на Украине конфликты между теми, кто избегает призыва, и теми, кто участвует в боевых действиях, могут привести к затяжному социальному кризису, сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на экспертов.
"На Украине все заметнее обостряется негласный конфликт между теми, кто оказался на передовой, и теми, кто старается уклониться от мобилизации. Напряжение растет в семьях, в рабочих коллективах и в обществе", — говорится в публикации.
Издание подчеркивает, что увеличивающаяся дистанция между бойцами и теми, кто старается избежать призыва, создает долгосрочные риски для социального единства даже после завершения военного конфликта.
В последнее время киевские власти испытывают нехватку личного состава в ВСУ, а силовые меры, предпринимаемые сотрудниками военкоматов для задержания подлежащих мобилизации, постоянно приводят к скандалам и вызывают общественное недовольство. На этом фоне мужчины призывного возраста на Украине стремятся избежать мобилизации всеми возможными способами: незаконно покидают страну, совершают поджоги военкоматов, укрываются в своих домах и избегают появления на улице.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
