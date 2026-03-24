СМИ рассказали о неочевидных симптомах смертельной болезни
Сильное потоотделение и бессонница по ночам могут быть признаками рака, пишет Surrey Live. | 24.03.2026, ПРАЙМ
17:00 24.03.2026
 
СМИ рассказали о неочевидных симптомах смертельной болезни

Surrey Live: сильное потоотделение ночью и бессонница могут быть признаками рака

МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Сильное потоотделение и бессонница по ночам могут быть признаками рака, пишет Surrey Live.
"Специалисты Cancer Research UK отмечают, что бессонница и сильное потоотделение ночью могут быть симптомами заболевания", — говорится в материале.
В публикации отметили, что подобные проявления также могут быть возникнуть и по другим причинам, не связанным с онкологией, но все равно рекомендуют в случае необычных внезапных изменений в своем теле обратиться к врачу.
В пятницу издание Mirror писало, что высокое потребление сливочного масла увеличивает риск смерти от рака и других тяжелых заболеваний.
Россиянам рассказали о процедуре скрининга в рамках диспансеризации
Вчера, 03:42
 
ЗдоровьеОбщество
 
 
