СМИ рассказали о неочевидных симптомах смертельной болезни

Сильное потоотделение и бессонница по ночам могут быть признаками рака, пишет Surrey Live. | 24.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Сильное потоотделение и бессонница по ночам могут быть признаками рака, пишет Surrey Live."Специалисты Cancer Research UK отмечают, что бессонница и сильное потоотделение ночью могут быть симптомами заболевания", — говорится в материале.В публикации отметили, что подобные проявления также могут быть возникнуть и по другим причинам, не связанным с онкологией, но все равно рекомендуют в случае необычных внезапных изменений в своем теле обратиться к врачу.В пятницу издание Mirror писало, что высокое потребление сливочного масла увеличивает риск смерти от рака и других тяжелых заболеваний.

