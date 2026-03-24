https://1prime.ru/20260324/zabolevanie-868585048.html
СМИ рассказали о неочевидных симптомах смертельной болезни
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868107929_0:316:3078:2047_1920x0_80_0_0_bc82991604bf295cf75171df5b97a6ec.jpg
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Сильное потоотделение и бессонница по ночам могут быть признаками рака, пишет Surrey Live."Специалисты Cancer Research UK отмечают, что бессонница и сильное потоотделение ночью могут быть симптомами заболевания", — говорится в материале.В публикации отметили, что подобные проявления также могут быть возникнуть и по другим причинам, не связанным с онкологией, но все равно рекомендуют в случае необычных внезапных изменений в своем теле обратиться к врачу.В пятницу издание Mirror писало, что высокое потребление сливочного масла увеличивает риск смерти от рака и других тяжелых заболеваний.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/07/868107929_349:0:3078:2047_1920x0_80_0_0_dde6cf250a49bf6bf815996114a8dd2f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Surrey Live: сильное потоотделение ночью и бессонница могут быть признаками рака
