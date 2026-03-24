Россия до минимума сократила поставки железа и стали в ЕС - 24.03.2026, ПРАЙМ
Россия до минимума сократила поставки железа и стали в ЕС
экономика
промышленность
турция
китай
индия
ес
евростат
Экономика, Промышленность, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, ЕС, Евростат
21:24 24.03.2026 (обновлено: 21:25 24.03.2026)
 
Россия до минимума сократила поставки железа и стали в ЕС

Евростат: импорт железа и стали из России в ЕС в январе снизился в пять раз

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Экспорт железа и стали из России в Евросоюз в январе снизился более чем в пять раз в годовом выражении и достиг минимальных значений для этого месяца, выяснило РИА Новости, изучив данные Евростата.
Всего за январь этого года ЕС импортировал из России 165,6 тысячи тонн черных металлов (на 66,3 миллиона евро), что стало минимальным значением для этого месяца. В годовом выражении объем поставок сократился в 5 раз, а в месячном - в 3,5 раза.
Больше всего европейцы покупали полуфабрикаты из железа или нелегированной стали - 154,1 тысячи тонн (на 61,1 миллиона евро). Также в сравнительно небольших объемах они импортировали другие виды легированных сталей и полуфабрикаты из них (10,2 тысячи тонн), а также отходы и лом черных металлов (1,3 тысячи тонн).
Всего за месяц объединение импортировало 4,1 миллиона тонн черных металлов на 3,03 миллиарда евро. Россия расположилась на восьмом месте, а в пятерку вошли Турция (823,1 тысячи тонн), Китай (520,4 тысячи), Индия (412 тысячи), Южная Корея (340,5 тысячи) и Вьетнам (316,1 тысячи).
