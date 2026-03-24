В России вакцинируют около трети домашних питомцев - 24.03.2026, ПРАЙМ
В России вакцинируют около трети домашних питомцев
2026-03-24T18:24+0300
бизнес
общество
кирилл дмитриев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/15/867695024_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ac7e20d106b915a3bfc508b1f5c0e612.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Около 30% домашних питомцев в России проходят обязательную вакцинацию, прийти к поголовной вакцинации невозможно без введения единой федеральной системы учета домашних животных, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. "По статистике, вообще это ужасная статистика, у нас вакцинируется не более 30% процентов поголовья домашних животных... При том, что у нас в обязательном порядке по закону существует вакцинация от бешенства, например... Мы обязаны прийти к поголовной вакцинации, но мы не сможем этого сделать без введения обязательной системы учета домашних животных", - сказал он. Дмитриев отметил вероятность существования неучтенной вакцинации, когда каким-то образом владелец животного приобретает "ввезенный в серую" препарат и колет его самостоятельно, но добавил, что это не является массовым явлением: "такой процент есть, но думаю, что он не глобально большой". Эксперт видит в этом бескрайний потенциал рынка - отечественным производителям необходимо наращивать производство вакцин для домашних питомцев. На сегодняшний день спрос на рынке составляет 20 миллионов доз в год, из которых российское производство закрывает около 11 миллионов, еще небольшой процент приходится на импорт. При том, что в стране более 80 миллионов домашних питомцев, доз должно быть в четыре раза больше, чтобы прийти к поголовной вакцинации. "К поголовной вакцинации мы, на мой взгляд, как цивилизованное государство, которое беспокоится об особо опасных инфекциях, обязаны прийти. У нас есть особо опасные болезни, которые общие для животных и человека, и мы в общем даже в масштабах заботы не о домашних питомцах, а о человеке, должны исключить возможность их распространения" - добавил Дмитриев.
Бизнес, Общество , Кирилл Дмитриев
